Bras Panon : une rentrée scolaire reportée pour les élèves de l’école Narassiguin

Le maire de Bras Panon annonce ce vendredi 11 août que la rentrée scolaire sera reportée pour les élèves de l’école Narassiguin. Ils reviendront en classe le lundi 21 août, une fois que les travaux de rénovation de l’école seront terminés.

LP •

Le chantier a pris du retard et les vacances vont se prolonger pour les marmailles de l’école Narassiguin, à Bras Panon. Ils seront leur rentrée scolaire le lundi 21 août et non le jeudi 17 août.

Des travaux retardés

Le maire de la ville, Jeannick Atchapa, annonce que les travaux de rénovation entrepris dans l’école ont pris du retard. La commune décide donc de décaler la rentrée pour "des raisons de sécurité", écrit le maire dans un communiqué. Le chantier a commencé durant les vacances, mais les entreprises qui interviennent ont pris du retard sur le planning.

Une rentrée le lundi 21 août

"La mise en sécurité du site ne pourra être assurée avant la rentrée prévue le 17 août, écrit le maire, Jeannick Atchapa. En concertation avec le rectorat et la direction de l’école, il a donc été décidé le report de la rentrée des élèves au lundi 21 août".

Ces travaux de rénovation sont destinés à "améliorer le fonctionnement de l’établissement, l’accueil des élèves et de la communauté éducative".