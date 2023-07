Les premières caméras de vidéo surveillance installées sur Bras-Panon

La place Michel Debré à Bras-Panon va être bientôt équipée de 4 caméras de vidéosurveillance. La petite commune de l’est ville en prévoit à terme une bonne trentaine pour que sa population se sente en sécurité. En 2021-2022, les actes d'atteinte aux biens et aux personnes ont augmenté de 65% sur son territoire.

MB/Arnaud Connen de kerillis •

Ce dispositif voté l’année dernière en conseil municipal vise aussi bien à prévenir la délinquance sur Bras-Panon, qu'à lutter contre les dépôts sauvages, il permettra de développer en toute sérénité les activités nocturnes sur la commune réputée pour être une ville dortoir.

Regarder le reportage de Réunion La 1ère :

La ville de Bras-Panon s'équipe de 32 caméras de vidéo-protection pour plus de sécurité publique. Reportage.

Une délinquance en hausse sur Bras-Panon

En 2021-2022, les actes d'atteinte aux biens et aux personnes ont progressé de 65% sur Bras-Panon

« C’est une réponse appropriée pour assurer la tranquillité publique c’est notre mission principale, ça va être aussi l’occasion de satisfaire les besoins de justice et d’enquête, car souvent on porte plainte et on se rend compte qu’il n’y a pas de suite » Jeannick Atchapa - Maire de Bras-Panon

Grâce à la vidéo surveillance, la justice pourra retrouver les auteurs des actes de vandalisme.

Ces caméras seront positionnées aux abords des zones sensibles, comme les écoles et certaines voies de circulation. Jeannick Atchapa précise toutefois qu'il s'agit " de vidéo protection et non de flicage ou de verbalisation de la population mais un dispositif pour assurer la tranquillité publique et la sécurité des citoyens ".

Des caméras pour assurer la sécurité et aider la justice dans ses investigations. • ©Alix Catherine

Le chantier du poste de police livré en fin d'année

Les travaux du futur poste de police situé à l'arrière de la gendarmerie avancent de leurs côtés. Il hébergera le centre de supervision des caméras appelées à se déployer sur la ville entre 2023 et 2024. Le chantier d'1,3 million financé à 80% par l'Etat doit être livré à la fin de cette année.

Le futur poste de police de Bras-Panon hébergera le centre de supervision des caméras de vidéosurvaillance de la ville. • ©Alix Catherine

Pour Samuel Mardaye, chef de la police municipale de Bras-Panon, le dispositif de vidéosurveillance apportera une plue value à leur travail, notament dans la résolution des enquêtes.

Des caméras sont aujourd'hui déjà implantées à l'entrée de la ville, sur le champ de foire et lors d'opérations " On pourra suivre nos collègues en temps réel sur le terrain " affirme le responsable du Centre de supervision urbain.