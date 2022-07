Brevet des collèges : les candidats planchent sur les sujets de secours à cause d'une fuite

Les collégiens poursuivent ce vendredi 1er juillet, les épreuves écrites du brevet 2022. Au programme, l’histoire-géographie et les sciences. Mais à cause d'une fuite sur les réseaux sociaux, les sujets de secours ont été distribués aux candidats.

Michelle Bertil •

Le diplôme national du brevet est le premier examen de la scolarité d’un élève. Il atteste des connaissances et des compétences acquises pendant les quatre années du collège, en fin de le classe de troisième.

Les épreuves ont débuté ce jeudi pour les candidats, mais ce vendredi, au second jour des examens, les candidats ont dû plancher sur les sujets de secours. Les épreuves d'histoire-géo et de sciences ont en effet fuité par le biais de photos sur les réseaux sociaux. A l'ouverture des épreuves, les organisateurs ont ainsi dû déployer en urgence les sujets de secours.

Le rectorat de La Réunion. • ©Imaz Press

Chaque année, ces sujets sont élaborés dans les mêmes conditions que les sujets principaux et distribués en cas de problème.

Plainte et enquête après la fuite des sujets au brevet

Dépôt de plainte, enquête administrative, le ministère de l'Education nationale a annoncé son intention de porter plainte tout en diligentant une enquête administrative en interne. Pour rappel, en 2020, un amendement du code pénal a introduit des peines sévères pour les cas de fraude et de fuites de sujet.

Dernier jour des épreuves du brevet

Ce vendredi, c'est donc par les épreuves d'Histoire-Géographie et d'Enseignement moral et civique que la matinée a débuté. Et cet après-midi, place aux épreuves redoutées de Sciences (Physiques-Chimie ou SVT) qui se tiendront de 14h30 à 15h30. La journée s'achèvera par l'épreuve de Langue vivante étrangère qui durera 1h30. L'heure de la libération pour ces élèves de 3ème sonnera à 17h30.

Jeudi, ils ont d'abord planché sur les épreuves de Français et de Mathématiques.

Revoir le reportage de Réunion La 1ère :

Les candidats au Brevet national des collèges devront ensuite patienter jusqu'à la semaine prochaine pour connaître leurs résultats, qui seront publiés du 8 au 12 juillet.