Cadeaux reçus en double, jeux défaillants, pièces manquantes : le retour des jouets de Noël en magasins

Au lendemain de Noël, ce mardi 26 décembre 2023, beaucoup de personnes ont déjà pu tester leurs cadeaux. La plupart fonctionnent, mais certains présentent des défauts. Dans ce cas, les produits sont ramenés en magasin pour les réparations. Certains vont même jusqu'à revendre les cadeaux.

Les cadeaux étaient nombreux sous les sapins. Certains étaient attendus avec impatience, d’autres une réelle surprise, mais pas toujours bonne. Cette semaine, c'est le moment de courir en magasin pour échanger les jouets et les cadeaux non désirés.

Des échanges de jeux

Parfois, les jouets sous le sapin se retrouvent en doublon. Depuis 2020, la loi oblige une garantie de deux ans sur tous les produits neufs achetés. "Le Père Noël s'est trompé, donc on vient échanger un jouet déjà reçu", explique Maxime, qui se presse dans les rayons pour trouver un jouet de la même collection.

"Au lendemain de Noël, ça nous arrive d'avoir des retours. On est là pour échanger les jouets", affirme Pierre Escalier, directeur de la Grande Récré à Saint-Paul.

Les produits peuvent également être défaillants, ou il peut manquer des pièces sur certains jouets. Il faut alors rapporter l’objet dans le magasin d’achat, notamment avec le ticket de caisse pour qu’il soit réparé ou échangé contre son équivalent. "On a de moins en moins de jeux défectueux", constate tout de même le directeur de la Grande Récré.

Revente des cadeaux

D’ici quelques jours, selon les commerçants, les consommateurs devraient arriver nombreux pour revendre leur article juste avant le Nouvel An.

“Certains vont revendre les cadeaux, soit parce qu’ils n’ont pas d’utilité, soit parce qu’ils n’ont pas aimé nécessairement les produits, ou soit parce qu’ils ont vraiment besoin d’argent pour pouvoir passer les fêtes de fin d’année”, précise Samir Latreche, directeur adjoint Cash Converters à Saint-Paul.

“Notre cœur de métier, c’est l’occasion, mais il nous arrive de revendre du neuf”, confirme Samir Latreche. Les trois principaux produits revendus sont les objets qui concernent “la téléphonie, les jeux vidéo et les bijoux, énumère le directeur adjoint de Cash Converters. On retrouve des smartphones, des ordinateurs et des tablettes”.