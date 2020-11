Caisse d'Allocations Familiales : 7,7 millions d'euros de fraude aux prestations sociales en 2019

Les moyens de lutte contre la fraude se renforcent entre la Caisse d’Allocations Familiales et la justice à La Réunion. Si les contrôles portent surtout sur le RSA et l’aide au logement, la fraude organisée sera plus particulièrement visée.

LH •

Des sanctions jusqu’à la prison

Fraude aux allocations, itw Frédéric Turblin • ©Réunion la 1ère



RSA et aides au logement sont les plus contrôlés

Le "droit à l’erreur"

En 2019, le montant total de la fraude aux prestations sociales s’élevait à, soit 100 000 euros de plus que l’année précédente. La somme concernait, dont 1 286 aux prestations familiales pour un montant de 6,7 millions d’euros et 263 fraudes au RSA, pour un peu moins d’1 million d’euros.Ces fraudes représentent. Elles sont commises par. La caisse d’Allocations Familiales et la justice de l’île travaillent main dans la main pour lutter contre cette fraude.Une convention a été signée, ce lundi 23 novembre, avec les tribunaux de Saint-Denis et de Saint-Pierre pour renforcer cette coopération., à savoir les marchands de sommeil notamment.Sont considérées comme fraudes, les, telles que les omissions de longue durée, les fausses déclarations, les répétitions de non-déclarations. En cas d’erreur intentionnelle, la sanction s’applique en fonction d’un barème gradué : de l’avertissement, à la pénalité financière, jusqu’au dépôt de plainte.En 2019,: 280 avertissements, 870 pénalités et 136 dépôts de plainte. Une trentaine de condamnations à des peines de prison ont également été prononcées,, explique Frédéric Turblin, le directeur de la Caisse d’Allocations Familiales.ont été réalisés à La Réunion en 2019. Ils ont permis la régularisation de. Ils ont été rendus possibles grâce aux échanges informatiques de données entre le Pôle Emploi, les organismes de sécurité sociale, la direction générale des finances publiques et la CAF.Les, mais ont permis la régularisation de. Les informations déclarées sont ainsi croisées avec les pièces justificatives demandées aux allocataires et les données des autres administrations.Enfin,par 24 agents assermentés et titulaires d’une carte professionnelle. Ils ont ainsi vérifié l’exactitude des informations fournies. La régularisation dea ainsi été permise.Les prestations les plus contrôlées sont le Revenu de Solidarité Active et les aides au logement. Les contrôles portent alors sur l’ensemble de la situation de l’allocataire, c’est-à-dire familiale, professionnelle et financière.La Caisse d'Allocations Familiales va, qui occasionnent des régularisations. Ces erreurs portent bien, comme la vie maritale, des enfants en âge de travailler, un déménagement ou encore un nouveau travail.Les, précise la Caisse d’Allocations Familiales. Ainsi tout usager, de bonne foi, peut se tromper dans ses démarches administratives, cela ne peut être sanctionné, mais n’exclut pas le remboursement des prestations trop perçues.. Les allocataires auront ainsi la possibilité de régulariser leur dossier dans un délai de 30 jours pour éviter une sanction. Un site internet, oups.gouv.fr , est mis en ligne pour les aider.