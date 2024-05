Cancer du sein : témoignage de Manon, la prise en charge intégrale des soins soulagerait les patientes

Les soins liés au cancer du sein seront peut-être bientôt intégralement remboursés. Une proposition de loi a été adoptée en ce sens le mercredi 22 mai 2024 en commission à l'Assemblée Nationale. Jusqu'à présent, les soins dits de support n'étaient pas pris en charge. Cette avancée pourrait changer beaucoup de choses dans le quotidien des patientes, comme pour Manon Lan-Yeung.

Une proposition de loi en faveur de la prise en charge intégrale des soins liés au cancer du sein a été adoptée par la commission des affaires sociales, à l’unanimité, le mercredi 22 mai dernier.

Jusqu'à présent, les soins dits de support n'étaient pas pris en charge par l'Assurance maladie. Cette avancée pourrait changer la vie des patientes, comme Manon Lan-Yeung, en allégeant notamment les dépenses liées au traitement de son cancer du sein.

Des dépenses liées aux soins de support

Les soins annexes dits "de support" sont l'ensemble des soins de soutiens qui peuvent être proposés à une personne atteinte d'une pathologie cancéreuse. Ils offrent une meilleure qualité de vie aux patients et à leurs proches, en prenant en compte la diversité de leurs besoins quels que soient leurs lieux de soins.

Depuis le diagnostic de son cancer du sein en novembre 2023, Manon Lan-Yeung a dû s'adapter et changer toute sa gamme de cosmétiques à cause de la chimiothérapie. Ses rituels de beauté restent les mêmes, mais la jeune femme doit uniquement utiliser des produits achetés en pharmacie.

Quand on est atteint d'un cancer, notre peau change. Je ne peux plus utiliser de parfum, d'alcool et des produits quelconques. Je prends tout en pharmacie. Il faut que je prenne un gel douche spécial aussi. Manon Lan-Yeung

Mais les produits spécifiques sont onéreux. "J'en ai eu pour à peu près 180 euros de produits cosmétiques et pour la perruque j'en ai eu pour 600 euros environ", déplore-t-elle. La jeune femme tient à remercier l'association Odysséa qui prend en charge à hauteur de 50 % ses dépenses liées aux soins de support.

Une prise en charge intégrale des soins soulagerait les patientes

La prise en charge intégrale des soins de support par l'Assurance maladie permettrait aux patientes comme Manon, de ne plus s'inquiéter sur ses dépenses.

"C'est tant mieux, parce qu'on n'a pas choisi d'être malade, on n'a pas choisi d'avoir ces frais-là en plus. Il y a tout qui change. On perd nos cheveux, on perd nos poils, on a tout qui change en nous", témoigne Manon.

On n'est plus en accord avec notre corps, donc cette prise en charge intégrale, elle serait bénéfique. Ce n'est pas superficiel contrairement à ce qu'on peut penser. Manon Lan-Yeung

Une amélioration des conditions de vie

Les conséquences de la maladie ou du traitement devraient être remboursées. "Si c'est vraiment remboursé, je pense que je ferais l'ablation en me disant que derrière ça, j'aurais par la suite une reconstruction mammaire", explique Manon.

S'il n'y a pas de prise en charge, je me demande si je vais le faire (la reconstruction mammaire), car financièrement je n'ai pas les moyens. J'ai perdu une partie de mon salaire depuis que j'ai été diagnostiquée et j'ai dû retourner vivre chez ma mère, donc si je dois payer de ma poche, ce ne sera pas possible. Manon Lan-Yeung

Le texte de loi est à l'ordre du jour le 30 mai

Porté par Fabien Roussel, le texte de loi doit être présenté à l’Assemblée nationale le jeudi 30 mai prochain.