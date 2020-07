Cassé de la Rivière de l’Est : de nouveaux glissements de terrain constatés

En ce début de vacances, l’ONF rappelle que la zone du Cassé de la Rivière de l’Est est toujours très instable et dangereuse depuis l’effondrement d’un pan entier de la falaise en février dernier. Les sentiers menant au site restent interdits.

LH •

À lire aussi Eboulement au Cassé de la Rivière de l’Est, le belvédère emporté

Le belvédère du Cassé de la Rivière de l'Est, avant l'effondrement de février 2020. • ©capture www.cartedelareunion.fr

En février dernier, un pan entier de falaise s’effondrait au niveau du Cassé de la Rivière de l’Est. Le belvédère avait disparu avec. Après constat d’importantes fissures dans le sol, la zone avait été interdite d’accès, un autre éboulement pouvant se produire à n’importe quel moment.Ce lundi 7 juillet, l’Office National des Forêts indique que des glissements de terrain ont de nouveau eu lieu jeudi dernier, le 2 juillet. Elle insiste donc sur la dangerosité des lieux et la très grande instabilité de la zone.De larges fissures sont encore présentes dans le sol et laissent penser que d’autre importants éboulis se produiront à brève échéance, précise-t-elle. La zone est donc interdite. Les sentiers menant au site, dont celui de la Rivière de l’Est et celui des Trois Citernes, restent fermés.