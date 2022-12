Célébration de la Sainte-Geneviève, patronne des gendarmes

Officiers, sous-officiers d'active ou de réserve, gendarmes adjoints volontaires, personnels civils de l'institution, familles, retraités, ils étaient une centaine ce mardi 6 décembre à manifester leur attachement à la gendarmerie de La Réunion.

ODL/SE •

A l’occasion de la Sainte-Geneviève, une messe été organisée à la cathédrale de Saint-Denis. Elle a été suivie d’une cérémonie militaire au square Labourdonnais, en présence du préfet, Jérôme Filippini, du général Pierre Poty, commandant de la gendarmerie de La Réunion.

Le but de cette célébration est resserrer les liens au sein de la communauté des gendarmes. Elle vise à réunir les autorités civiles et militaires, tous grades mêlés, dans la simplicité et de saluer l’engagement de celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour la protection et la défense des citoyens.

Sainte-Geneviève, une figure de l’engagement citoyen

Geneviève n'a que 28 ans lors du siège de Lutèce en 451. Pourtant, c'est elle qui exhorte les habitants apeurés qui se sont précipités au port pour fuir, à résister aux Huns qui viennent de franchir le Rhin et à protéger leur cité.

En 470, elle sauve une nouvelle fois la capitale, assiégée par Clovis, de la famine grâce à son acharnement, sa persuasion et sa diplomatie.

Sainte-Geneviève est aussi une figure de l’assistance aux pauvres. Au décès de ses parents elle consacre l'héritage à aider les nécessiteux. Elle accède au rang de sainte en 1962, canonisée par le Pape Jean XXIII.