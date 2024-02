Chandeleur à La Réunion : les crêpes créoles plaisent aux petits et aux grands

Ce vendredi 2 février 2024, place à la dégustation des crêpes, stars de la chandeleur. 40 jours après Noël, les galettes de céréales, d'origine, ont laissé leur place aux crêpes. Et pour ceux qui n'en avaient pas fait chez eux, direction les crêperies, à la fête aujourd’hui.

Annaëlle Dorressamy / Rahabia Issa •

C’est un plaisir gourmand. Sucrées ou salées, les crêpes sont très appréciées. Elles peuvent être déclinées sous différentes saveurs.

Des crêpes créoles

“C’est un jour spécial aujourd’hui, la chandeleur, donc je mange une crêpe”, témoigne Shania, qui s’apprête à se régaler.

“On en n’a jamais assez des crêpes”, rigole Gabrielle, crêpière dans le chef-lieu. Pour elle, faire des crêpes, c’est faire de “l’art”. “On peut toujours agrémenter les crêpes. On peut toujours changer les recettes. Il y a toujours de nouvelles expériences à faire. Il n’y a pas de limites. Selon la gourmandise du moment, la recette nous vient et on essaie”, dit-elle.

En ce moment, dans une crêperie du chef-lieu, deux spécialités sont à l’honneur. Côté sucré, c’est la pina colada est la crêpe du moment. “On a l’ananas de la réunion, préparé avec du gingembre et de la vanille, accompagné d’une boule de glace coco”, détaille Gabrielle.

Côté salé, la crêpe “boucané ti jacques” est très appréciée. “J’adore cette crêpe, c’est délicieux”, confie Paulette, une cliente régulière.

La chandeleur, une tradition

Pour les crêperies, l’affluence est plus forte que d’ordinaire. “Aujourd’hui, on a plus de clients. Les gens mangent plus de crêpes que d’habitude”, constate Julie, crêpière.

Pour la plupart des clients consommateurs de crêpes en ce 2 février, la chandeleur est une “tradition”.

“Depuis petit, on a l’habitude de manger des crêpes pour la chandeleur. Ma maman en faisait souvent. Maintenant, c’est moi qui l’invite à manger une crêpe”, lance Nicolas, en ne cachant pas qu'il n'attend pas la chandeleur pour se faire plaisir.