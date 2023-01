Chapeau et crème solaire, pourquoi faut-il se protéger du soleil à La Réunion ?

L’été bat son plein, le soleil est généreux, mais aussi dangereux. Sur les plages ou dans les Hauts, gare à ses rayons. Il vaut mieux s’en protéger pour ne pas avoir à en soigner ses effets.

Chaque année, près de 2 000 cancers de la peau sont diagnostiqués à La Réunion. Les rayons ultraviolets, les UV, y sont deux fois plus agressifs qu’ailleurs. Les cas de mélanomes se sont multipliés par 5 en 10 ans, et les autres types de cancers de la peau ont aussi augmenté.

Selon une enquête BVA pour l’Institut national du cancer, 80% des cancers de la peau sont liés à une exposition excessive aux rayons du soleil. Le mélanome est un cancer qui se soigne quand il est détecté précocement. Il est donc important de se rendre régulièrement chez le dermatologue et de montrer sa peau.

Le soleil est aussi cancérigène que le tabac, et l’addition vient 20 ans plus tard. On croit qu’on est protégé, la peau se remet de ses coups de soleil, mais on voit des petites tâches ou autres, et après on commence à avoir des cancers qui arrivent.