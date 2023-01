Cheneso : 4 morts, 14 disparus et plus de 8 000 sinistrés à Madagascar

Les pluies diluviennes de Cheneso ont provoqué des inondations dans des dizaines de villes. Les crues des rivières et des fleuves ont submergé des dizaines d’habitations. Le dernier bilan du Bureau National de Gestion des Risques et des catastrophes recense 4 décès, 14 disparus et plus de 8 200 sinistrés.

Fabrice Floch •

En ressortant dans le canal du Mozambique, Cheneso s’est renforcé. C’est à nouveau une tempête tropicale modérée, écrit Météo-France La Réunion ce mardi 24 janvier 2023 à 10h25.

La dépression est redevenue une tempête tropicale modérée en débouchant dans le canal du Mozambique • ©Météo-France La Réunion

Ce météore, sans être surpuissant, est à l’origine de dégâts considérables sur plus de la moitié de la Grande île. Lundi, en fin de journée, le BNGRC comptabilisait quatre morts et au moins quatorze personnes disparues. Les centres d’accueil ont offert un abri à 8 380 sinistrés, nous apprend L’Express de Madagascar.

Outre le fait que Cheneso est toujours très proche de Madagascar, le phénomène draine derrière lui une masse nuageuse énorme. Les pluies importantes qui ont concerné les Mascareignes en sont l’illustration. La Réunion est à 900 km de la côte Est de l’île rouge.

Des routes coupées

Les routes du Nord et de l'Ouest sont coupées ou inondées • ©Capture d'écran Midi-Madagascar

Le bilan est également très lourd sur les infrastructures. On ne compte plus le nombre de routes impraticables. Les taxis-brousses ont suspendu la desserte des villes du Nord et de l’Ouest.

La RN4 pour se rendre à Mahajanga est noyée sous les flots, écrit Midi-Madagascar.

La situation est également préoccupante dans le Nord de la capitale et plus précisément, le long des rives du Betsiboka. Le fleuve est sorti de son lit et a emporté la chaussée à plusieurs endroits de la RN2.

Pour limiter les catastrophes de nombreux villageois ont été invités à quitter leurs cases afin d’attendre le retour au calme en toute sécurité, écrit Madagascar-Tribune.

Les écoles fermées à Tana

Les écoles d'Antananarivo, du primaire à la 5ème, sont fermées jusqu'à mercredi • ©Capture d'écran Madagascar-Tribune

La capitale et surtout ses faubourgs ne sont pas épargnés. On ne compte plus le nombre de rues submergées par les flots. Pour limiter les risques lors des déplacements, les cours ont été suspendus dans la capitale, par le ministère de l’Éducation nationale, pour tous les élèves de préscolaire à la cinquième.

Les écoles sont également fermées dans les régions à risques, comme à Boeny et Vatovy. Outre, les inondations le BNGRC a enregistré de nombreux glissements de terrains et éboulements. La reprise des cours est envisagée, mercredi, quand c’est possible. La gestion des situations dépend, logiquement, de chaque établissement, écrit Midi-Madagascar.