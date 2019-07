Cinq ans de prison ferme pour le voyageur arrêté avec de la cocaïne à l'aéroport de Gillot

Ce lundi 15 juillet, un jeune passager arrêté avec de la cocaïne à l'aéroport de Gillot à Saint-Denis, a été condamné à cinq ans de prison ferme. Il avait été interpellé par les douaniers le 1er juin dernier, alors qu'il dissimulait 680 grammes de cocaïne dans des flacons de gel douche.

Six ans ferme requis Au début du procès, six ans de prison ferme ont été requis. L'accusé a finalement été condamné à 5 ans de prison ferme et 100 000 euros d'amende douanière. Son avocat annonce qu'il ne fera pas appel de la peine de prison, mais qu'il fera appel de l'amende douanière.



Ressortissant Tchadien, domicilié en région parisienne, ce voyageur avait dissimulé la drogue dans ses bagages. Les agents des douanes avait découvert la cocaïne conditionnée dans des ballons de baudruches et du film alimentaire puis glissée dans des flacons de gel douche. Les agents ont repéré la drogue en passant les bagages du jeune homme aux rayons X.



A la revente, la drogue saisie a une valeur estimée à environ 100 000 euros. Agé d'une vingtaine d'années, le jeune homme expliquait être en vacances et n'avait pris qu'un billet aller.