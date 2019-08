La Cité du Volcan souffle sa 5e bougie !

Un anniversaire avec quelques jours d'avance. La Cité du Volcan nouvelle version a ouvert ses portes le 5 août 2014. Une remise au goût du jour grâce à beaucoup d'innovations technologiques, en optant pour un concept d'immersion. Projection holographique, réalité augmentée, ambiance sonore et visuelle, les visiteurs découvrent le volcan de façon moderne et approfondie.



Une nouvelle formule qui célèbre donc ses cinq ans d'existence avec un week-end chargé en animation. Au programme : Visite guidée, casque de réalité virtuelle, bulles géantes ou encore des ateliers pour enfants, créatifs et scientifiques.



Les mélomanes pourront également régaler leurs oreilles avec les concerts de Marovoule ce samedi à 15h30 et de Pat'Jaune demain, dimanche 4 août.



L'accueil du public se fait de 9h30 à 17h, avec un tarif unique de 6 euros.