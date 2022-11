Cliff jumping depuis la NRL : "On ne fait pas ça comme des inconscients", répond l’auteur de la vidéo

Ce lundi, l’auteur de la vidéo du saut de cinq jeunes depuis le viaduc de la NRL s’exprime. Condamnés par les autorités, leurs actes n’ont pas été inconsidérés, déclare-t-il. Il raconte la préparation de ce saut de 22 mètres de haut.

LH / PS •

"Mowgly" Marti Perales est l’auteur de la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux hier, dimanche 6 novembre. Rapidement devenues virales, les images sont parvenues jusqu’aux autorités, qui s’expriment sur le sujet ce lundi 7 novembre.

Saut depuis la NRL itw Mow Gly

Lui n’a pas sauté, mais a filmé le plongeon. Conscients des risques que la pratique encoure, le groupe de jeunes dit avoir pris des précautions et évaluer les dangers avant de se lancer.

On a essayé de mettre un cadre au maximum, du style mettre un bateau.

On est habitué des bassins

Il revendique une certaine expérience, " on est habitué des bassins, on ne fait pas ça comme des inconscients ". " On sait ce qu’on fait, les sauts, la hauteur, tout a été calculé ", argumente-t-il.

Il explique avoir fait un repérage, avoir mesuré, sondé le fond. Le groupe a ainsi évalué la hauteur du saut à 22 mètres, et le fond à 7 mètres de profondeur.

Conscient qu’une telle pratique comporte des risques, le jeune homme reconnait : " il ne s’est rien passé, heureusement pour nous ".

Un défi, et du buzz

Il parle de " défi personnel ", mais pas seulement. Sachant qu’il y avait " une bonne hauteur " cela allait " forcément faire la Une ", dit-il.

La Nouvelle Route du Littoral vient d’être inaugurée, c’est la route la plus chère du monde, il y eu du buzz aussi c’est sûr.

" Ce n’est pas à refaire "

" Fallait le tester quoi, maintenant c’est fait, on a rien eu, tant mieux ", ajoute-t-il reconnaissant que " ce n’est pas à refaire ". Il prévient ne pas avoir fait cela " en exemple pour que tout le monde y aille ".

Il s’agissait surtout pour ces jeunes d’être les premiers à plonger du grand viaduc de la Nouvelle Route du Littoral.

Cinq jeunes effectuent un saut sauvage depuis le viaduc de la NRL. • ©Capture d'écran

Pas sans conséquence

Lui n’a pas sauté, trouvant que " ça allait trop loin ". Il avoue avoir eu la certitude qu’il y aurait des conséquences à cet acte.

Il n’y a pas de risque zéro dans tous les cas, on a forcément enfreint quelques lois.

Une plainte et des sanctions

Ce lundi 7 novembre, le préfet de La Réunion et la Région ont condamné ces agissements. Des sanctions et des contraventions sont encourues, a indiqué le représentant de l’Etat. Des poursuites pourraient être engagées par l’autorité judiciaire, a-t-il ajouté ce lundi matin.

En début d’après-midi, la Région Réunion a fait savoir qu’elle " engagera les procédures " pour faire la lumière et identifier les auteurs " contre lesquels plainte sera portée ".

Ce jeunes souhaitaient " mettre la pratique en avant ", en cadrant " au maximum ", conclut Mowgly Marti Perales.