Cliff jumping depuis la NRL : "ce sont des comportements irresponsables", le préfet de La Réunion lance un appel

Au lendemain de la publication d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le préfet de La Réunion lance un appel à la responsabilisation. Au-delà des sanctions encourues, Jérôme Filippini tient à rappeler les risques d’une telle pratique. Deux personnes en sont décédées au cours des 10 derniers jours.

LH / ND •

Le préfet de la Réunion réagit suite au saut dans l’océan de cinq jeunes depuis le viaduc de la Nouvelle Route du Littoral.

Ce sont des comportements irresponsables, les gens qui font ça se mettent en danger de tous points de vue. Jérôme Filippini, préfet de La Réunion

" Ces personnes sont montées sur une voirie qui n’est pas prévue pour accueillir des piétons ", et où il est " interdit de monter ", insiste Jérôme Filippini.

Deux décès de jeunes en 10 jours

Le saut d’une grande hauteur représente un danger. Le préfet rappelle " qu’il y a eu, dans les 10 derniers jours, deux décès de jeunes ", " qui ont sauté dans des circonstances différentes, mais qui se sont tués pour avoir sauté dans des conditions dangereuses ".

Enfin, le saut a été effectué dans une zone " où il y a des requins ", " cette zone est connue pour des passages de requins ", ajoute Jérôme Filippini.

Appel à la responsabilisation

Au-delà des sanctions et contraventions encourues, des poursuites qui pourraient être engagées par l’autorité judiciaire, le préfet de La Réunion veut insister sur la responsabilité, compte-tenu des deux décès récents.

" Ce n'est pas du jeu. On saute dans l'eau parce qu'on est fier de plonger et un jour on peut mourir, on peut aussi perdre l'usage de ses jambes ", insiste Jérôme Filippini, " servons-nous de notre cerveau ".