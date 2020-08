Des coiffeurs de La Réunion récupèrent des cheveux pour aider Maurice à lutter contre la marée noire

A Maurice, des cheveux sont utilisés pour la confection de barrages flottants pour absorber les tonnes hydrocarbures déversés par le Wakashio. A La Réunion, les coiffeurs se mobilisent pour récupérer des cheveux.

LP / Christelle Floricourt •

Marée noire à Maurice : recherche cheveux pour lutter contre la pollution

Mobilisation des coiffeurs

Des particuliers conservent leurs cheveux

Comment envoyer les cheveux à Maurice ?

C’est une opération de solidarité lancée par un coiffeur réunionnais sur les réseaux sociaux. Fabrice Daout du Salon « Oz Coiffure » à Saint-Denis, a décidé de stocker les cheveux de ses clients pour les envoyer à Maurice. "J’ai vu que les cheveux avaient cette propriété d’absorber les hydrocarbures, donc l’idée est venue de les récolter", explique Fabrice Daout."Si on peut apporter notre contribution, pourquoi pas ? explique Julien qui se fait coiffer. Que ça soit les cheveux ou un autre moyen, c’est déjà un bon début pour aider'.Sur sa page Facebook, le coiffeur dionysien a lancé un appel à ses confrères. La publication a été mise en ligne ce mardi 11 août et elle séduit déjà de nombreux coiffeurs de l’île.Utiliser les réseaux sociaux pour venir en aide à l’île Sœur, c’est aussi l’idée d’Auriana Annonay, créatrice de la page Facebook Solidarité 974. Depuis lundi, elle a décidé de venir en aide à Maurice. "Dès que j’ai mis le message sur la page, l’engouement a été immédiat. Plein de gens m’ont contacté pour me dire qu’ils avaient déjà mis de côté des cheveux, mais qu’ils ne savaient pas quoi en faire, ni comment les expédier à Maurice", raconte Auriana Annonay.Une page "Solidarité 974 wakashio Oil Spill" a aussi été créée pour faciliter et mettre en œuvre cet élan de solidarité envers l’île Sœur. Professionnels et particuliers cherchent désormais des moyens d’acheminer rapidement les cheveux à Maurice où une course contre la montre est engagée pour lutter contre cette marée noire.