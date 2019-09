Comment le père Pedro a vécu la visite du pape François à Madagascar ?

Les retrouvailles

© Tiziana FABI / AFP Le Pape François a rencontré le Père Pedro à Madagascar.

L'environnement

© Tiziana FABI / AFP Le pape François traverse la foule à Port-Louis lors de sa visite éclair à Maurice, lundi 9 septembre.

Les projets

© Sophie Person

L'amitié

© TIZIANA FABI / AFP

Comment a-t-il vécu la visite du pape François à Madagascar ? Le père Pedro a reçu le souverain pontife dans son village d’Akamasoa, le 8 septembre dernier.Un moment d’émotion intense pour celui qui a été l’élève du pape François et qui est originaire d’Argentine comme lui. Au lendemain de leur retrouvaille, Sophie Person est retournée à Akamasoa rencontrer le Père Pédro pour Réunion La 1ère. Elle lui a demandé ce qu’il avait ressenti lors de cette rencontre avec celui qu’on appelle le "pape des pauvres".Lors de son discours au Palais Présidentiel malgache, le Pape François a à nouveau parlé d’environnement. Il a ainsi affirmé que la crise sociale n’était pas dissociable de la crise environnementale. Comment le Père Pedro a-t-il entendu cette déclaration en faveur de l’environnement ?A 71 ans le Père Pédro vit toujours auprès des pauvres, non loin d’une décharge à quelques kilomètres de la capitale, Antananarivo. Il a créé une petite ville de 25 000 habitants, dans laquelle ont été accueillis dans un premier temps ceux qui vivaient sur la décharge. C’était il y a 30 ans. Quels sont les projets du Père Pedro aujourd’hui ?C’est le Père Pedro qui a choisi le nom d’Akamasoa pour son association et ce qui n’était qu’un petit village aux débuts de l’aventure. Un mot qui évoque l’amitié et c’est bien pour cela qu’il l’a choisi.