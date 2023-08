Comores : la pénurie de pétrole sera évitée, un tanker arrive

Un pétrolier va accoster aux Comores le 9 août, d’ici là, la Société comorienne d’hydrocarbures dispose des réserves suffisantes en pétrole lampant, essence et gazoil. En clair, la ruée observée, mercredi 2 août 2023, n’est pas justifiée.

Fabrice Floch •

Un pétrolier devrait accoster aux Comores le 9 août 2023. En attendant, l’Etat se veut rassurant. Le chargé de mission de la Société comorienne des hydrocarbures, Ahmed Soudjayi Kifia, a souligné que la S.C.H disposait de 1,8 million de litres de pétrole lampant, de 3,4 millions de litres d’essence et 3,5 millions de litres de gasoil. En clair, les réserves tiendront largement les six jours et la nouvelle livraison de carburants.

Comme souvent, le risque de pénurie est accentué par la rumeur. Si tous les consommateurs se pressent vers les stations-services, le risque de pénurie concerne surtout le détaillant. Il sera à sec le temps d’être réapprovisionné.



Le pétrole lampant, essentiel, dans les cases



L’inquiétude des Comoriens concernait essentiellement une pénurie éventuelle de pétrole lampant. Ce produit, comme son nom l’indique, est utilisé aux Comores comme en Afrique, pour avoir de la lumière la nuit. Cet hydrocarbure est utilisé dans les lampes à pétrole. Malgré le danger, parfois mortel, cette source de lumière demeure indispensable dans les villages où l’électricité est rare, voire un luxe.

La tension concernant le ravitaillement de l’archipel a été réelle, admet Ahmed Soudjayi Kifia : "Après les problèmes arrivés au bateau Foilik Ndjema, nous avons connu quelques soucis de distribution au niveau national. Nous étions obligés de faire appel au bateau Bima", écrit Al watwan.