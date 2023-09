Comores : le prix des fournitures scolaires ont explosé pour la rentrée des classes

Les parents de jeunes élèves comoriens sont effarés par le prix des kits scolaires. Les mères de familles nombreuses ont dépensé toutes leurs économies pour acheter la liste des équipements exigés. Le budget varie en primaire de 7 000 à 9 000 francs comoriens, soit 14 à 18 €.

Fabrice Floch •

L’archipel des Comores n’est pas épargné par la flambée des prix en cette rentrée des classes 2023. Les parents expliquent avoir dépensé plus d’argent pour acheter le matériel demandé par les instituteurs que pour se nourrir.

Dans les familles nombreuses, les cahiers des grands sont recyclés pour les petits frères et sœurs, mais quand il faut passer à la papeterie, les billets s’envolent. Alwatwan nous apprend : "un paquet de cahiers de grand format coûte 6 500 francs, tandis que le petit format est à 2 250."

Le kit complet pour un élève de CP1 coûte, en moyenne, 7 000 kfm, alors qu’il faut dépenser 9 000 kfm quand "le marmaille" est en CM2.



Des livres introuvables



En plus de dépenser des sommes folles, les parents sont obligés de faire des kilomètres pour trouver les livres demandés par les instituteurs. "Les balles aux mots" et "Sami et Julie" sont introuvables. Les files d’attente s’allongent devant les librairies, en vain…

L’autre pôle de dépenses inévitables concerne les tenues vestimentaires. Une infirmière de Mitsamihouli confie avoir dépensé 75 000 kfm (152 €) pour équiper ses trois enfants.

Un forgeron, également père de trois enfants, mais dont le fils aîné entame sa troisième année universitaire, a déboursé 87 000 kfm (soit 177 €). Un sacrifice quand l'on sait que le salaire moyen par mois aux Comores est de 61 900 kfm (125 €) et le minimum de 55 000 kfm (111 €).