Comores : les 767 pèlerins partis faire le Hadj sont rentrés

767 pèlerins partis des Comores et 95 installés en France se sont rendus à la Mecque pour effectuer le Hadj. Tous sont rentrés sains et saufs. Les derniers voyageurs ont atterri à Moroni, dimanche à 2h45. Le Hadj est considéré comme le cinquième pilier de l'Islam. Les croyants doivent se rendre à la Mecque, si physiquement et financièrement, ils le peuvent.

862 pèlerins comoriens ont participé au Hadj, cette année. Tous sont de retour aux Comores et en France. Le pèlerinage de 2024 restera marqué par les fortes chaleurs qui ont coûté la vie à 1 301 personnes. Deux avions transportant 767 pèlerins se sont posés aux Comores, samedi à 13h55 et dimanche à 2h45. Le premier transportait 335 passagers et le second 432. 95 Comoriens installés en France ont bénéficié de l'aide de l'archipel pour se rendre à la Mecque afin d'effectuer leur Hadj. Ils seront de retour à Marseille, le dimanche 30 juin, écrit Comores Infos. Ce pèlerinage est essentiel pour les musulmans. Le Hadj est le cinquième pilier de l'Islam. Ce rendez-vous doit être honoré par les pratiquants disposant des moyens physiques et financiers indispensables. Une agence nationale du Hadj et de l'Oumra L'État des Comores, où l'Islam est central, participe à l'organisation du pèlerinage. L'Agence nationale du Hadj et de l'Oumra est en lien direct avec le gouvernement comorien comme l'illustre le communiqué par l'organisme : "Sur orientation du chef de l'État, Azali Assoumani, tous les moyens nécessaires ont été fournis pour assurer la bonne prise en charge de nos pèlerins. Nous sommes ravis de constater que tous sont sains et saufs". Le rédacteur conclut en remerciant les autorités saoudiennes pour leur attention particulière envers les pèlerins comoriens. Le Hadj, pèlerinage à la Mecque et sur plusieurs sites sacrés, est le cinquième pilier de l'Islam, confirme Hajinformation.com.

