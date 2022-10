Comores : un kwassa kwassa disparaît au large d’Anjouan avec 16 passagers et deux pilotes

En fin de nuit, ce mardi 25 octobre 2022, un kwassa kwassa parti d’Anjouan à destination de Mayotte, a sombré emportant avec lui ses 16 passagers et deux skippers. À bord de cette barque, avait pris place des femmes et leurs enfants. Ils sont des centaines, tous les ans, à tenter la traversée.

Fabrice Floch •

La disparition des kwassa kwassa, entre Anjouan et Mayotte est une tragédie sans fin. Ces deux îles sont distantes de 100 km, l’une est comorienne, l’autre est désormais le 101ème département français.

Mayotte représente, pour les candidats à l’immigration, une porte d’entrée en Europe. C’est un phare économique pour les Comoriens désargentés. Malheureusement, ce "nouveau" naufrage a emporté 18 vies (seize passagers et deux pilotes).

On estime que 20 000 Comoriens sont morts en tentant de rallier l’île voisine. Le maire de Bambao, Saindou Boura, contacté par Comores Info, précise : "Trois corps sans vie ont été retrouvés. Le kwassa a chaviré pas loin des côtes. Une vedette est partie en voyant la scène, mais il était trop tard."

Un mémorial pour les 20 000 disparus

100 km séparent l'île d'Anjouan de Mayotte • ©Capture d'écran Google Maps



Les Mahorais ont fait le choix de la départementalisation en 2009. Ce référendum a été officialisé, le 31 mars. Mayotte est depuis le 101ème département français. Ce choix politique, contesté par les Comores devant les Nations unies, complexifie les relations diplomatiques entre les deux pays.

Comment stopper l’afflux de migrants et gérer les conséquences de cette immigration aux Comores et à Mayotte ?

Les mineurs qui parviennent à descendre des kwassa, contrairement aux adultes, ne seront pas expulsés. Livrés à eux-mêmes, ils survivent comme ils peuvent et souvent en effectuant des vols. La législation concernant les migrants de moins de 18 ans est entrée en vigueur le 16 décembre 2020 en France.

Ce texte n’est pas passé inaperçu aux Comores. La première pierre du mémorial consacré au 20 000 disparus a été posée par le gouverneur d’Anjouan en mars 2022, nous apprend La Gazette des Comores.