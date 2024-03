Conférence régionale du sport : des ateliers destinés au public réunionnais

Créée en octobre dernier, la Conférence régionale du sport veut instaurer une nouvelle gouvernance pour penser et accompagner le sport à La Réunion. Dès le 19 mars, la population réunionnaise est conviée à participer à 14 ateliers publics.

Annaëlle Dorressamy / Lyz Dumont •

Du sport pour tous dans notre département. La Conférence régionale du sport tend à accompagner le développement du sport à La Réunion. Elle est constituée de quatre collèges représentant l'Etat, les collectivités, les instances du sport et les partenaires privés.

Pour construire le futur, la Conférence a besoin des Réunionnais. Du 19 au 28 mars, la population est conviée à 14 ateliers publics. Le but est de partir des observations et propositions de terrain pour “adapter les dispositifs sportifs pour toutes et pour tous sur l’ensemble du territoire”.

Des ateliers aux quatre coins de La Réunion

Dans le cadre du diagnostic sur le sport à la Réunion, plusieurs ateliers sont organisés aux quatre coins de l’île, notamment à Saint-Pierre, au Port, à Saint-Denis et au Colosse à Saint-André.

On souhaite donner la parole à tous ceux qui souhaitent la prendre, et pas simplement des experts, des élus et des dirigeants associatifs. Le but est d’avoir le plus possible de gens qui participent en présentiel, de façon à avoir de la richesse dans ce qu’on va produire. Olivier Fort, président de la Conférence régionale du sport

Favoriser le sport pour tous

La Conférence régionale du sport tend à favoriser le sport pour tous, notamment pour les personnes en situation de handicap. La mobilité autour du sport dans la zone Océan Indien fait également partie des ateliers proposés.

Chaque atelier de 2 heures accueillera 50 participants. Les inscriptions sont ouvertes. 700 places sont disponibles. Les inscriptions se font jusqu’au 7 mars pour ceux qui participent en présentiel.