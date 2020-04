Confinement : versement de l’aide de la CAF à 100 000 familles ce lundi

Ce lundi 20 avril, près de 100 000 familles réunionnaises vont se voir verser une prestation exceptionnelle pour faire face à la charge supplémentaire des repas du midi des enfants. Les familles les plus modestes sont concernées, soit 164 277 enfants.

LH •

Reversement de la PARS aux familles

Un plan d’urgence sociale à compléter pour les associations

Le versement de l’aide de la Caisse d’Allocation Familiale en compensation de la prestation de restauration scolaire a lieu ce lundi 20 avril. 100 000 familles réunionnaises, les plus modestes sont concernées.L’aide, versée sous conditions de ressources, est de 35 euros par enfant âgé de 3 à 17 ans. Son versement, réalisé par la Caisse d’Allocations Familiales, est automatique. Il n’est donc pas nécessaire d’en faire la demande.Depuis le début de confinement et la fermeture des écoles, c’est aux parents que revient la charge d’assurer le repas du midi aux enfants. Pour certaines familles les plus modestes, l’accueil et la restauration scolaire, pris en charge grâce à une prestation spécifique, constituaient un coup de pouce non négligeable dans le budget familial.Pour soutenir les familles face aux dépenses alimentaires supplémentaires durant la période de confinement, les prestations Accueil Restauration Scolaire, qui ne sont plus versées aux gestionnaires des cantines, sont redistribuées aux familles bénéficiaires pour la période du 23 mars au 30 avril, soir pour 22 jours d’école.Cette aide est l’une des mesures d’urgence sociale prises par le gouvernement et annoncées par le Premier ministre, Edouard Philippe, mercredi 15 avril.Des mesures saluées par les associations de lutte contre la précarité, mais encore insuffisantes faces aux nombreuses difficultés auxquelles doivent faire face les plus modestes des Français, selon elles.