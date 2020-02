Continuité territoriale : une agence de voyage marseillaise porte plainte contre La Région

Une agence de voyages marseillaise, Massilia Voyages, a porté plainte contre La Région Réunion. En cause, la suppression, en décembre dernier, de l'option remboursement des bons de la continuité territoriale.

IP •

L'agence marseillaise annonce, par voie de communiqué, avoir déposé deux plaintes contre la Pyramide Inversée, le 5 février dernier, auprès du tribunal administratif. En effet, la collectivité avait choisi de supprimer le remboursement des bons de la continuité territoriale le 10 décembre dernier en commission permanente. En cause, des agents soupçonnés de détournement de fonds publics par la collectivité. Les actes délictueux ont été commis justement dans le cadre de la procédure de remboursement des bons de la continuité territoriale, qui intervient après que le voyage n’ait été effectué.



Le choix effectué par La Région de supprimer cette procédure, impose désormais l'obtention d'un bon avant d'acheter son billet d'avion. Les réunionnais de métropole, eux, doivent constituer leur dossier via un mandataire et sont contraints maintenant d'acheter "obligatoirement leurs billets dans une agence localisée à La Réunion" indique Massilia Voyages qui pointe du doigt une "violation sans précédent sur la liberté individuelle du choix du lieu de son achat".



L'agence spécialisé dans les voyages, vers l'Océan Indien et les Antilles, déplore également que "cette même délibération n’a proposé aucune alternative pour les Réunionnais désirant conserver le libre choix de leur agence, et notamment la possibilité d’acheter dans une agence de leur choix localisée en Métropole ou sur Internet."



Massilia Voyages espère une audience au plus tard le 5 mars.





