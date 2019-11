Contrôles routiers : les bus et les camions ciblés

Il n’y a pas de lien, entre l’effroyable effondrement d’un pont en Haute-Garonne et les contrôles de poids lourds organisés, ce mardi 19 novembre, à La Réunion. Pourtant, cette opération, programmée depuis longtemps, retient notre attention. Bilan : 3 poids lourds verbalisés.



Fabrice Floch •

3 conducteurs verbalisés

1 feuille de route irrégulière

1 dépassement de la durée de conduite continue

1 permis de conduire de la catégorie C transport de marchandises non prorogé

1 dépassement malgré une interdiction

Excès de vitesse sur la route du littoral

3 automobilistes et un motocycliste ont été contrôlés en excès de vitesse. Parmi eux, un conducteur contrôlé à 120 km/H au lieu des 90 autorisés, circulait sans assurance. Son automobile a été immobilisée.

3 autres personnes téléphonaient en conduisant

Les contrôles inopinés des transports en commun et de poids lourds sont fréquents. Ils sont, simplement, rarement médiatisés. L’actualité tragique récente vient de mettre en lumière l’importance du respect des règles de sécurité imposées aux différents types de véhicules, bus et camions compris.Ce mardi 19 novembre, de 14 à 17 heures, cinq motards de la gendarmerie de Saint-Paul, épaulés par des contrôleurs de la DEAL ( Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de La Réunion ), ont procédé à des vérifications des transports en commun et des poids lourds sur la route du littoral. Trois conducteurs de camions ont été verbalisés pour :Les gendarmes n’ont pas limité leur action aux véhicules lourds. Ils ont procédé à des contrôles de vitesse entre autres :