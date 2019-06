Contrôles routiers : flashés à 164 et 161 km/h

Opération anti pousse

3 conduites sous l'empire d'un état alcoolique

3 conduites après usage de stupéfiants

3 défauts de permis de conduire

Plus de consommation de stups que d'alcool

ce week-end

11 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 08 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré)

12 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants

25 excès de vitesse avec interception

2 conduites sans permis ou avec permis annulé, suspendu

6 défauts d'assurance

2 refus d'obtempérer- conducteurs identifiés

2 infractions aux règles de priorité

11 usages du téléphone en conduisant

3 non-port de ceinture

6 autres contraventions

Une fois encore, les gendarmes de l'Escadron Départemental de la Sécurité Routière n'ont pas chômé. Ils étaient dans l'Ouest vendredi et samedi et sont passés côté Est et Sud dimanche.Le résultat est affligeant. En un peu, plus de 48 heures, les militaires ont relevé 80 infractions et retiré 22 permis de conduire.La palme revient à ce jeune conducteur flashé à Bras-Panon à 164 km/h, sur une portion de la quatre-voies limitée à 100 km/h. Non seulement, les gendarmes lui ont pris son permis, mais sa voiture a été placée en fourrière. Un second fou du volant a été appréhendé un peu plus tard, il circulait à 161 km/h au lieu de 110.Les contrôles avaient débuté vendredi et samedi soir, par des opérations anti-pousse sur la RN7 à Cambaie. 120 voitures ont été contrôlées, dix-huit d'entre-elles étaient non-conformes. Les gendarmes se sont également intéressés aux conducteurs.