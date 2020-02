Contrôles routiers : incarcéré après avoir été contôlé 3 fois en 5 ans sans permis de conduire

Les gendarmes de l'EDSR étaient sur le bord des routes tout le week-end. Une fois encore, des automobilistes ont perdu leurs permis, pour excès de vitesse, conduite sous l'emprise de l'alcool ou de zamal. L'un des chauffards, contrôlé pour cinquième fois sans permis, a été incarcéré à Domenjod.

Fabrice Floch •

Des sorties de boîtes alcoolisées et enfûmées

Fourrière et retrait de permis pour le fumeur alcoolisé

Le multirécidiste de la conduite sans permis incarcéré

Opération anti-pousse à Cambaie

La musique devient monotone. Tous les week-ends, les gendarmes de l'Escadron Départemental de Sécurité Routière mènent des opérations coups de poing pour dissuader les chauffards de prendre le volant pourtant semaine après semaine, les bilans restent identiques. Les rares améliorations sont sans lendemain.Dimanche 9 février 2020, les gendarmes de Saint-Paul, aidés des motocyclistes de la sous-préfecture de l'Ouest et de ceux de Saint-Louis se sont installés à Saint-Gilles-les-Bains et l'Hermitage de 4h30 à 7h30 pour contrôler les noctambules qui venaient de passer la soirée dans les boites de la cité balnéaire.Le bilan : 17 alcoolémies dont un taux de 1,14 mg d'alcool par litre d'air expiré, soit 2,28 mg d'alcool par litre de sang. Parmi les chauffards, les militaires notent la présence de deux conducteurs qui circulent sans permis et sans assurance. Un autre était au volant, malgré une suspension, sans oublier un scootériste, positif au cannabis qui présentait un taux d'alcoolémie de 0,50 mg , alors qu'il transportait derrière lui une passagère.Dans le même créneau horaire, les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît aidés des motards, ont procédé à des contrôles d'alcoolémie à Sainte-Marie, du côté de Gillot et La Rivière-des-Pluies.Le Bilan : 14 usagers de la route ont été contrôlés positifs, dont 11 qui présentaient des taux délictueux. L'un d'eux cumulait alcool et produits stupéfiants. Son permis de conduire lui a été retiré sur-le-champ et sa voiture placée en fourrière.Les militaires étaient mobilisés sur le bord de l'asphalte, dès vendredi de 15h à 19h. Les gendarmes de Saint-Louis, Sainte-Suzanne, Saint-Paul et La Possession ont procédé à des contrôles d'alcoolémie, de vitesse, mais également des comportements à risque (non-respect d'un stop, dépassement d'une bande continue, téléphone au volant, etc.).Le bilan : 4 conduites addictives, 8 usages de téléphone, mais également 8 dépassements de la vitesse. Un conducteur a été flashé à 137 km/h au lieu de 110. Enfin l'un des chauffards a tenté de prendre la fuite devant un point de contrôle. Il circulait sans permis, et pour cause. Il lui a été retiré trois fois en cinq ans . Il n'avait donc pas d'assurance et avait consommé du zamal. Il a été placé en détention et sa voiture a été saisie.Un peu, plus tard, ce samedi 8 février de 0h30 à 4h30, la compagnie de Saint-Paul a organisé une opération "anti-pousse" sur la RN7 déviation de Cambaie. L'un des participants a été placé en garde à vue et sa voiture saisie. L'homme a été intercepté en plein rodéo urbain. Le dépistage à l'usage de stupéfiants s'est révélé positif. Six autres participants ont été contrôlés et verbalisés.