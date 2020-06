Coronavirus : le calendrier scolaire de l'île Maurice est bouleversé

L'épidémie de Covid-19 va laisser des traces dans le calendrier scolaire de l'île Maurice. L'année actuelle va durer 15 mois. Elle reprendra le 1er août 2020 pour s'achever en mars 2021. L'année suivante débutera en juin 2021 pour prendre fin au mois d'avril 2022.

Fabrice Floch •

Un effet domino sur les futurs calendriers scolaires

Deux ou trois jours de cours par semaine

Le ministre de l'Éducation de l'île Maurice, a présenté les futurs calendriers scolaires de cette fin d'année et de l'année prochaine. Le bouleversement est total, le premier trimestre a pris fin le 18 mars 2020.Les vacances du mois de mars ne devaient durer que quelques jours. Elles vont finalement s'achever le 1er août 2020, soit près de quatre mois et demi après la fermeture des écoles pour cause de Covid-19.Cette épidémie, qui a contraint l'Etat à demander à la population de rester confinée, oblige à une refonte totale des dates de l'année scolaire.Cette année 2020 s'étendra jusqu'au moi d'avril 2021. Oubliez la date de fin des classes, prévue le 18 décembre 2020 , l'année va durer 15 mois et s'achèvera en mars 2021.Logiquement, la rentrée des classes qui avait lieu au mois de janvier est oubliée. Le début d'année scolaire en 2021 s'effectuera au mois de juin et se terminera en avril 2022. Leela Devi Dookun-Luchoomun, ministre de l'Éducation nationale de l'île Maurice , a présenté son nouveau plan de route, en fin de semaine dernière, pour l'ensemble des établissements scolaires. Une annonce qui a surpris les représentants syndicaux des enseignants.Ils affirment qu'ils n'ont pas été consultés et s'interrogent, comme Vinod Seegum, président de la Government Teachers Union (Union des Enseignants du Gouvernement de l'île Maurice) sur le bienfondé des décisions dans L'Express de Maurice : "Pour la première fois, nous allons travailler pendant 20 semaines d’affilée pour un trimestre. Est-ce que la ministre a pensé que les enfants peuvent ressentir une saturation ?"L'accès à l'école sera morcelé. Comme dans de nombreux pays touchés par le virus, les ministères optent à l'île Maurice pour une rotation dans l'accès aux établissements scolaires. Ainsi, les grades 1 à 3 iront à l'école 2 fois par semaine et les "grands" (grade 4 à 6) les trois autres jours. Un système qui vaut également au collège pour les grades 7 à 9 avec deux journées et trois pour les "Higher Grades".Les plus optimistes affirment qu'un temps d'adaptation est nécessaire, mais rapidement ces chamboulements seront absorbés. Des pères et mères de familles sont inquiets. Pour eux, cette annonce est devenue un véritable casse-tete. Comment concilier, travail et gestion d'enfants qui vont à l'école de temps en temps. Les recteurs attendent de rencontrer la ministre pour obtenir des précisions sur l'organisation de ce nouveau calendrier.La communication est urgente et déjà compliquée. La ministre de l'Éducation va tenter de rassurer ses interlocuteurs avant le 1er août 2020. Une date si lointaine et si proche.