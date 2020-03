Coronavirus Covid-19 : fermeture des services publics non-indispensables

Les services publics sont contraints de renoncer à l'accueil du public. Les FASZOI, la CGSS, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), les finances publiques, l'école de musique de Saint-Joseph, entre autres, ont fermé leurs portes.





Le Centre national de la fonction publique territoriale ( CNFPT) informe ses stagiaires et intervenants qu'il suspend, à compter de ce lundi 16 mars matin à 8 heures, l'ensemble de ses formations dispensées en présentiel sur tous les sites inter et intra.Nous participons tous à l'effort indispensable pour freiner la propagation du coronavirus Covid-19. En conséquence, nous devons adopter des mesures qui permettent de limiter les contacts, et donc les risques pour chacun.La CGSS assurera les versements de toutes les prestations comme d’habitude. Néanmoins, ses accueils seront fermés à partir du lundi 16 mars 2020.Votre CGSS mettra progressivement en place des rendez-vous par téléphone.Pour vos démarches, nous vous invitons à privilégier les services en ligne, dont les liens sont ci-dessous. Vous pouvez également joindre votre CGSS par téléphone, en composant :Compte tenu de l’épidémie du coronavirus et des mesures de protection décidées par le président de la République et, localement, par les préfets de La Réunion et de Mayotte, les journées défense et citoyenneté sont suspendues pour une durée indéterminée à La Réunion et à Mayotte.Dès que les mesures de protection seront levées, les JDC reprendront et des nouveaux ordres de convocation seront envoyés.Nous souhaitons vous informer que les accueils des centres des finances publiques sont fermés jusqu'à nouvel ordre.Vous pouvez joindre nos services par le biais de la messagerie sécurisée (sur impots.gouv.fr) ou par téléphone.Pour toute urgence, merci de prendre rendez-vous par téléphone ou messagerie avant de vous déplacer.L'Ecole de Musique et de Danse de Saint-Joseph informe ses adhérents que ses cours seront suspendus à partir de ce jour jusqu'à nouvel ordre par décisions gouvernementales. Merci pour votre compréhension.