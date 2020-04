Coronavirus : opération de solidarité durant le Ramadan

Le Ramadan débute demain à La Réunion. Il fait partie des cinq piliers de l'Islam et prône le partage et la solidarité. Des actions sont ainsi mises en oeuvre par l'ACJT, l'Association Culturelle des Jeunes du Tampon, pour venir en aide aux démunis de leur commune durant le confinement.

Des actions multipliées depuis le confinement

Tant qu'il y aura des gens qui seront généreux, autant on pourra aider les personnes - Desaï Ryaz, Président de l'ACJT

L'Association Culturelle des Jeunes du Tampon (ACJT) existe depuis 2009. Cette organisation, à but non lucratif, a pour vocation de venir en aide aux personnes dans le besoin sur la commune. Elle fonctionne grâce aux dons et à la générosité de ceux qui souhaitent participer aux actions menées par les bénévoles de l'ACJT.Depuis deux ans, le dynamisme social de l'association est allé crescendo. Deux dimanches par mois, grâce au relai de la Croix-Rouge, l'Association offre des repas aux sans-abris de la ville. Parfois, les offres de repas peuvent être augmentées sur le mois si les bénévoles reçoivent suffisament de dons. L'ACJT participe également au bien-être des enfants malades de l'hôpital en leur offrant des après-midi récréatives.Avec le confinement, la détresse sociale d'une partie de la population est plus accrue. Afin de leur venir en aide, l'ACJT multiplie les actions sur le territoire tamponnais et élargie son champ d'action avec la distribution de colis alimentaires aux familles démunies, tout en respectant les gestes barrières nécessaires pour lutter contre la pandémie du coronavirus.Les personnes âgées bénéficient également de ces gestes de solidarité avec la distribution de barquettes de repas à domicile tout comme les personnes sans-abris. Les bénévoles de l'association vont à leur rencontre dans les rues de la ville pour qu'ils puissent bénéficier de petits-déjeunes et de déjeuners. Des repas sont aussi offerts aux personnels soignants, agents d'entretients et de sécurité du CHU de Saint-Pierre et de Clinisud au Tampon.Ce samedi, qui marque le début du Ramadan dans l'île, 80 familles, de toutes les communautés et vivant en face de la Mosquée du Tampon, recevront des colis alimentaires de la part de l'association. Des repas seront aussi apportés aux familles en difficulté pour la rupture du Jeûne.Les personnes souhaitant appporter leur aide aux bénévoles ou voulant faire un don à l'ACJT peuvent le faire en envoyant un message sur la page Facebook de l'Association Culturelle des Jeunes du Tampon.