Coronavirus : retour de l'appel à la prière dans les mosquées

Il était très exactement 18h07 lorsque les fidèles ont pu de nouveau entendre résonner l'appel à la prière, ce soir. Cela faisait un mois que le muezzin était muet. Une reprise progressive annoncée par le Conseil Régional du Culte Musulman à La Réunion, à l'approche du ramadan.

GM et LH •