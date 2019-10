Dans les coulisses... des douanes réunionnaises

Le 23 juin dernier, 3 jeunes filles sont arrêtées à leur descente d’avion avec 30 kilos de résine de cannabis et des cachets d’ectasies dans leurs valises… Un mois plus tôt c’est un homme qui est interpellé ; dans ses bagages plus de 600 grammes de cocaïne… Derrière chacune de ses saisies de drogue….les douaniers réunionnais … Ils sont en première ligne dans la lutte contre le trafic de stupéfiants…



La rédaction radio de Réunion la 1ère vous propose aujourd’hui une immersion dans les services des douanes de la Réunion. Quels sont les moyens et les méthodes dont disposent les agents pour repérer les passeurs et identifier les réseaux ? d’où vient la drogue ? Ce qui est sûr c’est que la drogue circule entre Réunion et les îles voisines…. un nouveau marché pour les trafiquants ! Dans les coulisses des douanes de la Réunion un magazine signé de Danièle Dambreville, c’est ce mercredi à 12h15