Coup d’envoi pour les festivités du 20 désanm ce lundi

A l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage, la journée de ce lundi 19 décembre est rythmée par de nombreux événements partout sur l'ile. Zoom sur quelques animations à ne pas rater, notamment sur le site de la cheminée de Beaufonds à Saint-Benoît, ou celui du musée de Villèle à Saint-Paul.

JCTS / PS •

A la veille du 20 décembre, jour de commémoration de l’abolition de l’esclavage à La Réunion, les festivités démarrent déjà dans plusieurs communes de l’île.

Un village, un défilé, un kabar et le plein d'activités à la cheminée de Beaufonds

Sully Yève, président de l'association Union 974, donne le programme des festivités de la Fet Kaf à Beaufonds.

A Saint-Benoît, ce lundi 19 décembre 2022, les activités ont démarré dès ce matin, à l'initiative de l’association Union 974 qui a installé tout un village sur le site de la cheminée Beaufonds.

Fet Kaf sur le site de la cheminée Beaufonds à Saint-Benoît • ©Willy Fontaine

De 9 heures à 17 heures, plusieurs activités sont annoncées, entre tour de charrette bœuf moka, expositions de savoir-faire, concours de mangeur de boudin, jeux lontan, repas partage, ou encore à 14 heures, un bal la poussièr’ avec la troisième jeunesse.

Fet Kaf sur le site de la cheminée Beaufonds à Saint-Benoît • ©Willy Fontaine

Puis à 17 heures, différentes associations prendront le départ d’un défilé de deux heures de la place de la Savane jusqu'à l'usine Beaufonds.

Enfin, de 20 heures à 1 heure du matin, place au Kabar sur la plateforme de la cheminée de Beaufonds. Sur scène : des associations et chanteurs tels que les Petit z’arcanciel de Beaufonds, de la danse indienne avec Balakai et Shri Rudranathy Anjacy, un spectacle de feux, et des concerts de Ségael, Race Bandé, Zenfan Kalbanon, Emmanuelle Ivara, Gramou Sello...

Fet Kaf sur le site de la cheminée Beaufonds à Saint-Benoît • ©Willy Fontaine

Le président de l'association Union 974 Sully Yève entend, à travers ce village multiculturel, "mettre en avant le vivre-ensemble", sur un site d'importance patrimoniale, puisqu'il est celui de l'ancienne usine sucrière de Beaufonds.

A VIllèle, place au "Gran 20 désanm"

Sur le site du musée de VIllèle dans les hauts de Saint-Paul, le Gran 20 désanm démarre aussi ce lundi 19 décembre et se poursuivra mardi. De 17 heures à 23 heures ce lundi, place aux concerts et performances artistiques, notamment lors d’un gran kabar konekté avec Destyn Maloya et Antsa Sakalava qui sera retransmis en direct sur la page Facebook du Département de La Réunion.

Parmi les autres propositions artistiques, Mangalor, les Tambours sacrés, un concert de Nicole Dambreville, une initiation au Gong, de la danse avec MADE, ou encore du moringue.

Un “villaz manzé” sera organisé pour la première fois, et des dégustations seront offertes aux visiteurs.

L’ensemble du site de Villèle fera l’objet d’une mise en lumière : show mapping sur la façade de la maison de maîtres, projection d’images sur la longère ou la cheminée de l’usine, flambeaux...

Dans les autres communes, des festivités aussi ce lundi 19 décembre

A Saint-Louis aussi la Fèt Kaf sera célébrée ce lundi 19 décembre, à Bois de Nèfles Coco, sur le site du Moulin Maïs à partir de 17 heures.

Au Port, toujours ce lundi 19 décembre 2022, le grand concert de la Fèt Kaf aura lieu au stade Nelson Mandela à la Rivière des Galets. A partir de 18 heures, le public est invité à apprécier Samueloya, Somans, Madiakanou, Simangavole, Maloya dan korr, René Paul Elleliara, Tikok Vellaye.

A la Ravine du Trou à Saint-Leu, ce lundi 19 décembre, Isabelle Testa donnera un fonnkèr et Zangoun un concert acoustique entre 17 heures et 18 heures. C’est à Stella Matutina entre 20 heures et 20 h 30 qu’on pourra assister à un défilé au flambeau et tambours, ainsi qu’à une prestation de Maloya percussion, puis à 21 heures un concert de Koulèr Gospel.

Aux Avirons, l’association LACS organise un Kabar dann kartié à partir de 17 heures au quartier du Ruisseau (Lotrobor). Au programme, prestations musicales (Doumtaka, Zeko, Madiakanou) et expositions, stand de dégustation de produits lontan, défilé de charrette bœuf, percussions et danseurs...

Notons aussi qu’à Saint-Pierre, Arno Bazin donnera une conférence sur le thème “Les Femmes et le maloya” à 18 heures à la salle le Kerveguen.