Coups de feu au Chaudron : le tireur est mis en examen pour tentative d'assassinat

Le jeune homme, auteur des coups de feu qui ont blessé trois personnes (dont une grièvement) le week-end dernier, a été mis en examen pour tentative d'assassinat.

Adjaya Hoarau •

Mis en examen pour tentative d’assassinat

Le week-end dernier, des coups de feu ont été tirés au Chaudron, dans la rue de la piscine. Un règlement de compte qui aurait mal tourné et avait blessé trois personnes, dont une plus grièvement. Le tireur et ses deux camarades avaient pris la fuite et ont été activement recherchés, jusqu'à ce que l'auteur des coup de feu ne se rende à la justice.Ce matin, l'homme a été présenté aujourd'hui au tribunal de grande instance de Champ Fleuri et a été écroué. Il est mis en examen pour tentative d’assassinat, son acte passe donc du délit au crime. Il a donc été placé en détention provisoire.Pour rappel, son arme n'a jamais été retrouvée. L'homme sera réauditionné plus tard par le juge d'instruction, l'enquête ne fait que commencer.