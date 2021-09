Assises : Alison Rato condamnée à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son amant en 2019

Après deux jours de procès aux Assises, Alison Rato a été condamnée à 18 ans de réclusion criminelle, ce mardi 14 septembre. A 26 ans, elle est reconnue coupable du meurtre de son amant, Patrice Dosité, à Sainte-Anne, en 2019. L'avocate générale avait requis 20 ans de réclusion criminelle.

LP / Antoine Garnier •

La cour d’Assises a rendu son verdict ce mardi 14 septembre, après deux jours de procès. Alison Rato, 26 ans, a été condamnée à 18 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son amant, Patrice Dosité.

Le 4 avril 2019, sous l’effet conjugué de l’alcool et de plusieurs drogues Alison Rato a tué Patrice Dosité d’un coup de couteau dans la poitrine. L'avocate générale avait requis 20 ans de réclusion criminelle.

"Je n'ai jamais voulu le tuer"

Hier, devant les jurés de la cour d’Assises, elle assurait ne pas avoir eu l’intention de lui donner la mort : "Je n'ai jamais voulu le tuer". Elle explique avoir seulement voulu lui faire peur pour qu’il s’en aille. "Plus que des amants, Alison et Patrice étaient surtout des partenaires de galère", assurait Maître Julien Barraco. L’avocat de la défense a contesté l’intention d’homicide. Il s’agissair pour lui de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Avocat de la partie civile, Me Jean-Jacques Morel était lui convaincu du contraire. "Elle cherche un sex-friend, lui une âme sœur. Elle veut du sexe, lui de l’amour. Elle recherche du plaisir, lui le bonheur. Personne ne mérite de mourir sur le bas-côté de la route, comme un chien ! Oui il est provoquant (…) mais il n’a pas d’arme lui", défendait Me Jean-Jacques Morel.

Une nuit d’alcool et de drogues

Ce 4 avril 2019, Alison Rato et Patrice Dosité s’étaient réveillés le matin après une nuit de fête chez une amie domiciliée à Petit-St-Pierre à Sainte-Anne. Au menu : whisky, cannabis et MDMA.

Pas le temps de redevenir sobres, le couple et leur amie achètent une nouvelle bouteille de whisky et ne tardent pas à la vider en avalant du Rivotril. A la mi-journée, Alison Rato reçoit un appel de son compagnon "officiel" qui séjourne alors en prison. Patrice est l’amant d’Alison depuis quelques mois, il connaît la situation depuis le départ mais se montre un peu jaloux. C’est souvent le point de départ de nombreuses disputes dans le couple. Des disputes parfois violentes, car les deux amants ont une forte personnalité et surtout, un penchant pour l’alcool et les drogues.

Un coup de couteau fatal

Ce 4 avril 2019, le ton monte encore plus fort que d’habitude. Leur amie tente de les séparer, sans succès. Quelques dizaines de minutes plus tard, Alison court après Patrice avec à la main, un couteau de cuisine. L’altercation se poursuit dans le chemin. Chacun a une occasion d’y mettre fin, mais compte tenu de leur état, les deux se retrouvent une nouvelle fois face à face.

Aucun ne recule. Alison Rato plante la lame du couteau dans la poitrine de Patrice Dosité. Elle jette ensuite l’arme et demande à son amie d’appeler les pompiers. Divaguant sur le bord de la route, Alison va tomber par hasard sur le frère de la victime. Elle le conduira ensuite sur les lieux du drame.