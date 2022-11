Cuisine : découvrez le cake design

C’est une tendance qui émerveille les yeux et les papilles : le cake design. Ce mot ne vous dit peut-être rien mais pourtant, vous en avez sûrement déjà vu : des gâteaux de toutes les couleurs et toutes les formes, aussi bons que beaux ! La pratique était à l’honneur ce samedi lors d’un premier salon à Saint-Denis.

GB / HR •

Des cakes à la vanille, au chocolat praliné ou aux fruits, colorés et aux formes parfaites… Des gâteaux aussi bons que beaux, qui suscitent un réel engouement depuis ces dernières années.

Pour la première fois à La Réunion, un salon du cake design a été organisé. Cet art culinaire consiste à créer des gâteaux d'exception représentant un lieu, un objet ou encore une occasion particulière.

Un salon aux couleurs hippies

Le thème choisi pour ce premier salon installé à Saint-Denis est bold and bright. "C’est un rappel aux couleurs des années 70, aux couleurs très hippies, explique Yasmine Aïmé, cake designer et organisatrice du salon. On a voulu toucher à tous les thèmes, du mariage à la communion."

1er salon du cake design à Saint-Denis • ©Hermione Razafinarivo

Plusieurs passionnés ont donc profité de ce salon inédit pour présenter leurs créations au grand public, ainsi que leurs petites nouveautés. Gaëlle, l’une des cake designer, pose fièrement devant son "wedding cake", à dominante blanche et haut… de trois étages ! "Pour ce gâteau, j’ai mélangé le cake design et les choux, histoire de faire un mélange ancien/moderne". Mais attention, Gaëlle n’a pas utilisé que des choux traditionnels pour son gâteau, aussi des choux fourrés au jasmin ou encore au fruits rouges !

Aziza, une autre cake designer, présente ses "push cakes", une sorte de verrine avec un poussoir intégré. "En fait, il suffit de faire comme les glaces de notre enfance : on appuie et ça sort directement".

1er salon du cake design à Saint-Denis • ©Hermione Razafinarivo

A renouveler très vite

Le salon était l’occasion pour les plus gourmands de découvrir et goûter tous ces gâteaux, mais aussi de se former à cet art culinaire puisque des ateliers ont également été mis en en place tout au long de la journée.

Le salon n’aura duré que ce samedi, mais face au succès rencontré pour cette première édition, le rendez-vous est déjà donné l’année prochaine, pour encore plus de gourmandises ! Et pour les plus impatients, plusieurs cake designer péï proposent leurs créations sur les réseaux sociaux et dans différentes boutiques de l'île.