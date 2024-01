Cyclone Belal : dégâts sur les réseaux électriques, il est conseillé de boire de l’eau en bouteille

L’alerte rouge est levée à partir de midi. Alors que le cyclone Belal s’éloigne de La Réunion, 17% de la population a un accès compliqué à l’eau potable, ce mardi 16 décembre 2024. L’Agence Régionale de Santé recommande de boire de l’eau en bouteille.

Annaëlle Dorressamy / Elyas Akhoun •

“42% des habitants n’ont plus accès à internet, 32% des foyers n’ont plus d’électricité et 17% de la population a un accès compliqué à l’eau potable”, martèle Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, lors d’un point presse pour annoncer la levée de l’alerte rouge à partir de ce mardi, à midi.

“Notre priorité c’est l’eau”

Le préfet insiste sur le fait que la priorité est de “rétablir les réseaux électriques au plus vite”, afin que tout le monde puisse avoir accès à l’eau, en particulier à l’eau potable. À ce sujet, Gérard Cotellon, directeur général de l’Agence Régionale de Santé Réunion (ARS), précise que “cela prendra sûrement plusieurs jours avant que l’eau du robinet soit potable”.

Il recommande de privilégier l'eau en bouteille pour la consommation, et de réserver l'eau du robinet à l'usage domestique, notamment pour les toilettes et la vaisselle.

Après un tel cyclone, il faut éviter de boire de l’eau du robinet et consommer de l’eau en bouteille. Gérard Cotellon, directeur général de l’ARS

"Ne faites pas de sur-stocks d'eau"

Le préfet appelle au bon sens et à la solidarité. Même s'il n'y pas encore de réouverture des grandes surfaces et des boutiques, “ne faites pas des sur-stocks de packs d'eau, car vous privez d’autres personnes d’en avoir", lance-t-il.