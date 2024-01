Cyclone Belal : la qualité de l'eau à nouveau normale pour deux tiers de la population, le point sur la situation

Samedi soir, la préfecture de La Réunion a fait le point sur les différentes coupures toujours en cours, consécutives au passage du cyclone Belal. Six jours après la levée de l'alerte rouge, la situation s'est nettement améliorée et la grande majorité des foyers a retrouvé une situation normale, malgré la persistance de quelques points noirs.

Johanne Chung •

Ti pas ti pas, les choses reviennent à la normale. Six jours après la levée de l'alerte rouge, les coupures en tous genres se font de moins en moins nombreuses, au vu des chiffres communiqués ce samedi soir par la préfecture.

Le point sur les réseaux au 20 janvier à 17h • ©Préfecture de La Réunion

2% des clients sans électricité

Plus que 2% des clients manquaient d'électricité ce samedi 20 janvier à 17 heures. Soit 8 500 clients EDF qui attendent toujours d'être réalimentés, sur les 150 000 initialement touchés. Les équipes d'EDF ont encore été sur le terrain samedi, pour des chantiers ciblés en priorité "sur la réalimentation des écoles afin d'assurer la rentrée scolaire de lundi", souligne la préfecture. "Les chantiers structurels sur la moyenne et haute tension se poursuivent également avec notamment des travaux d'élagage", poursuit-elle.

La ville du Tampon, qui espérait une remise sous tension du transformateur de Bras Creux dans la journée de samedi, informe que les travaux n'ont pas pu être achevés hier soir, car plus importants que prévu.

Encore des soucis sur les lignes et relais de téléphonie

83 relais de téléphonie mobile sont encore hors service, et 18 592 clients de téléphonie fixe n'ont toujours pas récupéré leur ligne.

12 500 personnes privées d'eau, notamment à Saint-Joseph, au Tampon et à Saint-Philippe

Quant à l'eau, elle manque encore dans les foyers d'1,5% de la population... En particulier ceux de Saint-Joseph (6 4000 personnes privées d'eau), du Tampon (4 400 personnes privées d'eau) ou de Saint-Philippe (1 600 personnes privées d'eau). Au total, à 17 heures samedi, plus de 12 500 Réunionnais n'avaient toujours pas retrouvé une alimentation en eau chez eux. Soit 1,5% de la population. Depuis mardi, 293 000 personnes ont pu être réalimentées en eau.

Point réseau d'eau 20 janvier à 17h • ©Préfecture de La Réunion

Samedi, le préfet de La Réunion Jérôme Filippini s'est d'ailleurs rendu en visite dans le Sud, à Saint-Joseph et Saint-Philippe, pour constater les dégâts du cyclone. Il a réassuré les habitants de la région sur la mobilisation de tous les services pour mettre fin aux coupures le plus rapidement possible.

"Les services compétents continuent d’être mobilisés tout au long du week-end sur les travaux de reconnexion des réseaux" Préfecture de La Réunion

Deux tiers de la population peuvent à nouveau consommer l'eau sans restriction

Notons par ailleurs que les premières analyses concernant la qualité de l'eau potable ont été positifs, et permettent à nouveau sa consommation, pour 72% de la population. Les restricitions sont donc levées pour 623 000 personnes à ce stade. Les résultats des analyses de l'ARS continuent d'arriver au fur et à mesure.

Si vous n'avez pas été informé par votre distributeur du retour à la normale de la qualité de l'eau, il convient de continuer à la faire bouillir ou de consommer de l’eau en bouteille.

Les secteurs où il est possible de boire à nouveau l'eau du robinet

Runeo, Dioneo, et Eaux de La Possession indiquent ainsi à leurs abonnés que l'eau du robinet peut à nouveau être consommée sans restriction particulière sur les secteurs de :

L'ensemble de la ville du Port.

L'ensemble de la ville de Saint-Pierre.

L'ensemble de la ville de Bras-Panon.

Les différents quartiers de La Possession, à l'exception de Dos d'Ane.

Les quartiers rattachés aux réseaux de distribution suivants à Saint-Denis : Bellepierre, Sainte-Clotilde B, Bretagne parties haute et basse.

Les quartiers rattachés aux réseaux de distribution suivants à Sainte-Suzanne : Deux Rives et Marencourt.

Les quartiers rattachés aux réseaux de distribution suivants à l’Etang-Salé : Canots les Bas.

Les quartiers suivants de Saint-Louis : Palissade, La Rivière, Roches Maigres et Maison Rouge - Le Gol.

La CISE indique que sur ses communes, la distribution de l'eau est rétablie sur l'ensemble de ses communes. L'eau peut-être consommée pour la boisson et la préparation des aliments sur les secteurs suivants, même si l'eau en bouteille reste recommandée pour les personnes immunodéprimées et le personnes fragiles :

Commune des Avirons :

Réseau Cadet

Réseau Cyprès

Commune de Saint-André :

Réseau Menciol (Bras des chevrettes)

Commune de Saint-Benoit :

La Confiance

Le Centre-ville

Commune de Sainte-Marie :

Montée Sano

La Convenance

Piton Cailloux

Pour les communes gérées par la CISE, les secteurs suivants peuvent à nouveau consommer l'eau du robinet :

Commune du Tampon

Réseau Ville haute

Petit Tampon

Trois-Mares

Commune de l’Entre-Deux