Cyclone Freddy : le bilan humain s’alourdit à Madagascar avec 7 morts, 78 078 sinistrés et 22 529 déplacés

Près de 6 000 enfants n'ont plus d'écoles suite au passage du cyclone tropical intense Freddy. Six classes ont été totalement détruites

Le cyclone tropical intense Freddy est devenu une forte tempête tropicale à l’approche du Mozambique. Le système a ralenti et s’est renforcé dans le canal. Il entre sur terre, ce vendredi. À Madagascar, le bilan humain s’est aggravé. On compte 7 décès et plus de 78 000 sinistrés.

Quand Madagascar est frappée par une catastrophe naturelle, les bilans prennent du temps avant d’être officialisés. Les distances, les difficultés pour circuler et communiquer compliquent la tâche des secouristes, mais aussi des autorités qui doivent ajuster leurs moyens en fonction des urgences. Jeudi, en fin de journée, le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) officialisait la mort de 7 personnes lors du passage du cyclone Freddy. On compte également, 78 078 sinistrés et 22 529 déplacés. Il s’agit de Malgaches vivant dans des zones à risque ou dans des cases fragiles. Sept régions ont été touchées écrit 2424.mg : Vatovavy, Fitovinany, Atsimo-Atsinanana, Atsinanana, Matsiatra Ambony, Menabe et Amoron’i Mania.



Des cases, des écoles, des routes, des ponts (Illustration) • ©Consulat de Madagascar Le bilan provisoire sur les dégâts matériels fait état 1 206 cases détruites, 3 079 totalement submergées et 9 696 fragilisées, nous apprend Midi-Madagascar. Il est encore trop tôt pour faire tour complet des infrastructures routières, mais les députés ont déjà signalé que plusieurs ponts se sont affaissés, des portions de routes ont été emportées, des chemins ont disparu. Il va également falloir réhabiliter de toute urgence quarante-et-une écoles. Le BNGRC compte 37 classes décoiffées et 69 sans toiture, écrit L’Express de Madagascar qui précise : "Six salles sont totalement détruites." Vatovavy est, logiquement, la région la plus touchée. Elle a été frappée par Freddy, alors qu’il était un cyclone tropical intense. 5 994 élèves devront attendre avant de retrouver les bancs de l’école.



La forte tempête tropicale Freddy arrive au Mozambique Freddy, s'est renforcé légèrement avant d'atterrir sur la côte mozambicaine. La Forte tempête tropicale devrait toucher terre en milieu de journée • ©Météo-France La Réunion Le météore qui devait fondre sur le Mozambique, jeudi 23 février 2023, a finalement ralenti sa course. Il s’est renforcé. Freddy est désormais, une forte tempête tropicale. Elle était située à 5h09 par les points 22° 2 Sud et 37° 5 Est. Elle a repris sa course en direction de l’Ouest à 20 km/h. Les vents moyens sur mer sont de 100 km/h et les rafales sont estimées, par les services de Météo-France La Réunion, à 150 km/h. Il devrait atterrir dans la région d’Inhambane vers midi. Une fois sur terre les vents vont faiblir.

Demeure la crainte des fortes pluies ! Quelle quantité ? Sur quel terrain ? Le Mozambique est l’un des pays les plus pauvres de notre planète. En 2022, le cyclone Gombé avait emporté douze vies et jeté sur les routes 30 000 Mozambicains, EuroNews se souvient . Après sa rencontre avec le président malgache du Sénat, Herimanana Razafimahefa, la présidente de la région Réunion, Huguette Bello, a publié un communiqué pour déployer des aides exceptionnelles, suite au passage du cyclone Freddy. Région Réunion - Communiqué Rencontre Président Senat Madagascar by Fabrice Floch on Scribd

