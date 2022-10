D’après un sondage SAGIS, 85 % des Réunionnais se déclarent heureux

Ce vendredi 28 octobre, l'institut Sagis publie une étude sur le moral et la confiance des Réunionnais. Bonne nouvelle : 85 % des Réunionnais se déclarent heureux.

LP / JMC •

Bonne nouvelle ! D’après un sondage SAGIS publié ce vendredi 28 octobre, 85 % des Réunionnais se déclarent heureux. A l’inverse, 15 % ne sont pas heureux.

Les jeunes se disent heureux

Parmi les heureux, dans le détail, il faut remarquer que 25 % sont très heureux et 60 % plutôt heureux.

Alors qui sont ces Réunionnais les plus heureux ? Ce sont les jeunes, car 91 % des 18-34 ans se déclarent heureux.

Moins bien qu’il y a un an

Si les Réunionnais sont heureux, ils estiment tout de même que ça va moins bien qu’il y a un an.

A la question "comment a évolué leur qualité de vie personnelle et familiale depuis un an ?". Ils sont 49 % à dire qu’elle est bonne, 26 % pensent qu’elle est la même et 24 % déclarent qu’elle est meilleure.

Une situation économique et sociale dégradée

Ils estiment aussi que la situation économique et sociale s’est dégradée. Sur cette question, la tendance est encore plus nette, car 81 % des Réunionnais estiment que la situation économique et sociale est moins bonne qu’il y a un an. Ils sont 10 % à penser qu’elle est la même, et 9 % seulement pensent qu’elle est meilleure.

Inquiets pour l’avenir

Clairement, les Réunionnais sont inquiets pour l’avenir. Interrogés sur leur confiance dans l’évolution économique et sociale de La Réunion, ils sont 16 % seulement à se déclarer confiants. 84 % sont clairement inquiets.

En résumé, les Réunionnais sont plutôt heureux, mais ils sentent que la situation se dégrade et ils sont assez inquiets pour l’avenir.