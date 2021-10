David Lorion milite pour "MaPrimeRénov’" à La Réunion

Le député de La Réunion demande que les particuliers réunionnais puissent bénéficier d’une prime pour rénover leur logement, comme celle en vigueur en métropole. Selon David Lorion, le budget du logement baisse depuis des années en Outre-mer.

LH / Sophie Person •

"MaPrimeRénov’" est un dispositif de l’Agence Nationale de l’Habitat pour aider les propriétaires à la rénovation énergétique de leur maison ou appartement. Hélas, si cette agence est nationale, tous ses services ne sont pas accessibles outremer. C’est le cas de cette prime pour inciter à la rénovation.

Des moyens pour le logement outre-mer

Dans un amendement au projet de Loi de Finances, le député de La Réunion David Lorion demande davantage de moyens pour le logement outre-mer, notamment avec la possibilité pour les Réunionnais d’accéder à une prime pour rénover leur logement.

Entre la LBU, Ligne Budgétaire Unique, qui diminue depuis prè de 10 ans et l’Agence Nationale de l’Habitat qui ne propose pas les mêmes prestations dans les Outre-mer, les ultramarins bénéficient de moins d’aides de l’Etat. Le député Les Républicains demande donc que cette Agence Nationale de l’Habitait en Outre-mer se mette au diapason de ce qui se fait en métropole. Une promesse pourtant faite en 2017 par la ministre des Outre-mer, et non tenue constate le parlementaire.

Budget à la baisse

David Lorion souhaite aussi que cette agence ait une antenne locale, ce qui n’est pas le cas actuellement. L’ANAH, c’est 3,2 milliards d’euros de budget, tandis que la LBU pour tout l’Outre-mer c’est 200 millions d’euros.

La demande commence à être de plus en plus forte en Outre-mer en termes de logement pour les personnes âgées par exemple. Pourtant l’Outre-mer a perdu 60 millions d’euros sur près de 10 ans, et selon David Lorion, on peut s’attendre à une baisse de 73 millions d’euros sur le budget outremer 2022.