De la maternelle à la terminale, 220 220 élèves ont fait leur rentrée scolaire à La Réunion

A La Réunion, 220 220 écoliers, collégiens et lycéens ont fait leur rentrée scolaire, ce lundi 16 août. Certains dans la fraîcheur des Hauts, d’autres en présence du préfet, tous avec le protocole sanitaire en vigueur.

Pour les plus jeunes, c’est une étape souvent redoutée, pour les plus âgés, il y aura toujours le stress de la rentrée. De la petite section à la Terminale, 220 220 écoliers, collégiens et lycéens ont retrouvé le chemin de l’école, ce lundi 16 août, à La Réunion.

Une rentrée officielle à Saint-Paul

A 8 heures ce matin, à la Saline Les Hauts, à Saint-Paul, la rentrée des élèves de sixième du collège Célimène Gaudieux s’est faite en musique et sous l’œil de la rectrice de l’Académie, Chantal Manès-Bonniseau, et du préfet de La Réunion, Jacques Billant.

Il s’agit d’un établissement situé dans le Réseau d’Education Prioritaire Renforcé. L'objectif est de "réduire les inégalités et bâtir l’Ecole de la confiance". La rectrice et le préfet sont allés à la rencontre des élèves et de l’équipe pédagogique. Ils ont visité plusieurs classes, le centre de documentation, et ont échangé avec les professeurs sur "l’égalité, l’orientation des élèves, ou encore les dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire".

Une école réhabilitée à Bellemène

A 10 heures, la rectrice s’est rendue à l’école Primaire de Bellemène pour son inauguration, après des travaux de réhabilitation. Ils ont coûté sept millions d’euros et vont permettre d’accueillir dans de bonnes conditions 335 élèves. "Avant, l’école était éclatée sur trois sites, maintenant un seul, c’est l’école la plus moderne de Saint-Paul", commente le maire de la ville, Emmanuel Seraphin.

Paroles de marmailles

Au total, 24 381 agents de l’Education Nationale et professeurs ont aussi repris les cours ce matin. A Sainte-Marie, les 200 élèves de l’école Gaudin de la Grange ont retrouvé leur salle de classe. Echelonnée, la rentrée s’est faite par groupe pour les marmailles de la petite section.

Si certains sont pressés de retrouver leurs camarades pour jouer, d'autres auraient préféré rester en vacances. A la Bretagne, les marmailles de l’école Grand Canal ont aussi retrouvé leurs professeurs.

La rentrée au lycée

Dans le premier degré, 113 580 élèves ont fait leur rentrée, dont plus de 41 000 en maternelle. Dans le second degré, 1 530 élèves étaient attendus, dont plus de 59 000 dans les collèges de l’île, les autres en lycées.

Les divisions sur la rentrée scolaire

Dans tous ces établissements scolaires, le protocole sanitaire, en vigueur depuis le début de l’année, a été reconduit. Pourtant le sujet fait débat entre le rectorat, les syndicats et les parents d’élèves. La semaine dernière, des syndicats et parents d’élèves ont dénoncé une manque de préparation et ont demandé un report de la rentrée. D’autres ont manifesté devant le rectorat pour dénoncer le port du masque obligatoire pour les élèves et les enseignants, et la mise en place de campagnes de vaccination au sein même dans les écoles.

Le syndicat SNES-FSU a déposé un préavis de grève pour cette semaine. "Ce préavis de grève dure toute la semaine, nous avions demandé à la rectrice de reporter cette rentrée pour mieux se préparer, explique Corinne Peyré, secrétaire académique du SNES-FSU. Rien n'a changé par rapport à avant les vacances, pour nous le protocole sanitaire n'est pas renforcé".

"Cet appel à la grève est nécessaire, le dialogue social est difficile avec le rectorat, nous devons protéger les collègues. Nous avons un problème de confiance avec ce protocole sanitaire", explique Cédric Lenfant, secrétaire général du SAPEIR, invité de Réunion La 1ère ce matin. Il demandait lui aussi un report de la rentrée "pour préparer aux mieux les mesures sanitaires".

Un protocole sanitaire reconduit

Tous les élèves sont accueillis en présentiels dans les établissements de l’île. Le protocole sanitaire prévoit le port du masque obligatoire pour les personnels et les élèves de plus de six ans. Les activités physiques seront organisées à l’extérieur. Les locaux seront nettoyés et aérés régulièrement.

Une classe sera fermée pour sept jours dès qu’un premier cas positif de covid-19 sera identifié dans les écoles. En revanche, pour les collèges et lycées, il n’y aura pas de fermeture systématique de classe, mais un isolement pour le cas covid et les cas contacts identifiés.

Selon Francis Fonderflick, secrétaire général de l’Académie de La Réunion, "cette rentrée est sous contrôle, il n'y a pas de nouveauté, mais une stricte application du protocole sanitaire. Il pourrait toutefois être modifié s'il faut l'adapter au fil des semaines".

La cellule de signalement du rectorat est réactivée ce lundi. Les personnels de santé scolaire mobilisés seront en relation avec l’ARS. L’Agence Régionale de Santé prononcera la recommandation de l’isolement des élèves.

La vaccination ne sera pas obligatoire pour le personnel et les élèves, en revanche le rectorat en fera la promotion dès la rentrée pour les élèves de plus de 12 ans. La rectrice a annoncé la mise en place de centres éphémères de vaccination dès le 23 août dans certains collèges et lycées. Une mesure qui divise la communauté éducative. Dans le premier degré, des campagnes de tests salivaires et antigéniques seront réalisées dans les écoles des zones où le virus circule activement.

Par ailleurs, elle demande aux établissements scolaires d'établir toujours des plans de continuité pédagogique en cas de fermeture de classes ponctuelles ou d'éventuelles mesures de réduction des jauges.

Retrouvez ici le point sur le protocole sanitaire en vigueur :