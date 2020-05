Déconfinement : quelles seront les "nombreuses" règles appliquées dans les écoles ?

Quelles règles dans les écoles ? Les consignes sont désormais officielles, le ministère de l’Education nationale les a rendues publiques hier, lundi 4 mai. Un guide a été élaboré pour les écoles et un autre pour les collèges et lycées.

Des dispositifs de communication et d’affichage sont mis à disposition. Ils viennent ainsi compléter et préciser les annonces faites le 30 avril.Unqui repose sur: maintien de la distanciation physique, application des gestes barrières, limitation du brassage des élèves, nettoyage et désinfection des locaux et matériels, formation, information et communication.Les. En cas de symptômes ou de fièvre (37,8°C ou plus), l’enfant ne doit pas s’y rendre. Il en va de même pour les personnels des établissements.Laet devra disposer d’une solution hydro-alcoolique.si l’école le permet. La distanciation physique devra être respectée,A l’arrivée,. Un, matérialisé au sol. Le port du masque sera demandé quand les règles de distanciation ne pourront être respectées.Afin d’assurer la distanciation physique, la capacité d’accueil des élèves doit être évaluée en fonction de la superficie de la salle.eten moyenne. Une salle de 50 m² peut ainsi accueillir 16 personnes, en plaçant des élèves contre les murs.Les cours se feront donc enet, soit un jour sur deux, deux jours consécutifs sur quatre ou une semaine sur deux. Pour les classes de maternelle, lemaximum.Despourront être mises en place pour les élèves en, les élèvesou en risque de décrochage, ou encore lesLespour les maternels seront aussi adaptée et lepour les enseignants et le personnel non-enseignant.Ledans toutes les s. Cela est ainsi valable lors de la circulation dans les salles de classe, dans les dortoirs en maternelle, ou pendant la récréation.Lesauf pour le personnel médical et celui assurant le nettoyage. Il est aussi demandé d’éviter de partager le matériel informatique, de bureau ou encore les outillages. Le nombre de personnes en cuisine sera limité. Des vêtements de travail à usage unique y seront prévus si possible.Lesserontet. Une tâche qui reviendra aux communes et qui peut nécessiter des effectifs conséquents. C’est l’un des points de crispation des maires. Ce nettoyage doit d’ailleurs commencer avant même la rentrée, et se faire selon des règles bien précises définies par une longue fiche thématique.Pour les maternels, les. Leset devront être. Dans les dortoirs leset laver périodiquement.Pour, ledes toilettes. Il sera demandé aux enfants deIl revient aux maires d’organiser la prise en charge de la demi-pension. Là aussi, le sujet est sensible. Si la restauration est maintenue sur place,Si la restauration est impossible,, sous forme de plateau ou panier repas. Tables et chaises devront être nettoyées après le repas.Il est demandéet ainsi. Le. Les, tout comme les structures de jeux.Lors des activités sportives, laet de. Les. Et il faudra privilégier des parcours sportifs individuels.Pour les activités culturelles et manuelles,. Pour limiter les manipulations de livres,. Des moyens audiovisuels, tels que des projections de visites virtuelles de musées ou encore de films, seront préférés pour les découvertes et la culture.Une. Si des symptômes apparaissent, tels que de la toux, des éternuements, un essoufflement, un mal de gorge, de la fatigue, des troubles digestifs ou encore une sensation de fièvre,. S’il est en âge d’en porter un, ilLes, le directeur leur rappelle alors la procédure à suivre :. L’élève ne pourra revenir en classe qu’après un avis du médecin traitant, du médecin de la plateforme Covid-19 ou du médecin de l’éducation nationale.En cas de, les autorités sanitaires mettront en place uneseront mis en place par les autorités sanitaires, en lien avec les autorités académiques. Quatorzaines, fermeture des classes, de niveau ou d’école pourront être décidées.Tous les élèves ne retourneront pas en classe le 18 mai.pour ceux qui resteront chez eux et. Les professeurs qui assurent un service complet en présentiel dans les écoles ne sont pas astreint à l’enseignement à distance.Les. Une information sur les conditions de la réouverture des écoles leur sera communiquée pour cela. LaDans une, il est expliqué que si lesdans les dates prévues, " les Ecoles ouvertes".Le ministère de l’Education nationale veut mener une action particulière pour l’été 2020 au cours des vacances. Les colonies de vacances sont promues auprès de chaque élève et de chaque famille, précises la circulaire. Des modalités originales et un soutien financier sont prévus pour tenir compte des circonstances sanitaires.