A la découverte des bienfaits du yoga du rire à la Saline les Bains

Ça rigole beaucoup depuis ce matin à la Saline les Bains. L'institut français et international du yoga du rire y organise un stage de formation. Durant deux jours, les participants se retrouvent au dojo Guy Quintin de la Saline les Bains, devant Fabrice Loizeau. Il est un des experts du yoga du rire et est reconnu au niveau mondial."Pourquoi rire est bon ? Quels sont les bienfaits physiques, émotionnels et psychologiques ? Comment rire davantage ? Comment augmenter son optimisme et sa capacité à positiver ?" : ces thèmes sont abordés durant les deux jours de stage. L’objectif est de former de futurs animateurs de yoga du rire. Un certificat officiel sera remis aux participants. Mais quels sont les bienfaits du yoga du rire ?