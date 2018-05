Dengue : 2 598 cas confirmés depuis début 2018

En une dizaine de jours, plus de 400 nouveaux cas de dengue ont été signalés aux autorités sanitaires. Ces dernières ont désormais recensé 2 598 cas depuis le début de l’année 2018 à La Réunion.



L’épidémie gagne donc du terrain, et la situation devient très préoccupante par endroits. Le Sud et l’Ouest sont les zones principalement touchées, mais d’autres secteurs sont concernés, quelques cas ont en effet été signalés à Sainte-Clotilde, Saint-Joseph, Saint-Louis, l’Etang-Salé et les Avirons.



Pour que cette épidémie ne soit pas d’une plus grande ampleur, la population est invitée à se joindre aux différents acteurs mobilisés sur le terrain dans la lutte contre la propagation du virus. Opérations de nettoyage, d’élimination des gîtes larvaires sur la voie publique ou dans les propriétés privées, mais aussi prévention et sensibilisation du public font partis des actions menées.



Demain, mercredi 9 mai, une action de ce genre se déroulera ainsi à Saint-Gilles-les-Hauts, en présence du sous-préfet de Saint-Paul.