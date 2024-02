Dengue à La Réunion : 84 cas recensés depuis le début de l’année

Les cas de dengue augmentent à La Réunion. 84 cas ont été recensés depuis le début de l’année. Les dernières pluies, combinées à la chaleur, favorisent la prolifération des moustiques. La préfecture et l’Agence régionale de Santé (ARS) rappellent à chacun les bons gestes à adopter chez soi, pour empêcher les moustiques de s’installer.

Annaëlle Dorressamy / Michelle Bertil •

Alors que le nombre de cas de dengue augmente à La Réunion, l’ARS et la préfecture se mobilisent pour faire de la prévention et pour rappeler les bons gestes à adopter. En effet, comme tous les ans, les agents de la lutte antivectorielle de l’ARS assurent une mission de surveillance et de conseils auprès de la population réunionnaise.

Hausse du nombre des cas de dengue

Le virus de la dengue prolifère activement sur l’île. Depuis le début de l’année, 84 cas ont été recensés.

“Que ce soit un risque de cyclone, de volcan ou d’épidémie, nous avons un plan de prévention et de mobilisation de l’ensemble des services. On a une phase de veille, d’alerte et d’épidémie. Actuellement, on est en phase d’alerte, explique Parvine Lacombe, directrice de cabinet du préfet. On a une circulation virale modérée, mais on est en vigilance”.

Au vu de la hausse du nombre de cas, “la situation est suivie avec attention”, indique la préfecture.

Saint-Joseph, la commune la plus touchée

52 % des cas ont été identifiés à Saint-Joseph. La commune compte plusieurs regroupements de cas actifs, informe la préfecture.

Du 5 au 11 février 2024, 27 cas de dengue ont encore été recensés. La prévention et la sensibilisation sont de vigueur. L’ARS “fait du porte-à-porte”, souligne Parvine Lacombe, à la rencontre des habitants de l’Est de l’île. Ainsi, 14 cas ont été recensés à Saint-Joseph, 4 cas à Saint-Paul, 2 au Tampon et 2 à Saint-Denis.

On intervient de façon ciblée sur un périmètre. On observe, on part à la rencontre de la population. On apporte un éclairage au niveau des municipalités. Quand il y a des encombrants, des pneus hors d’usage, on signale les gîtes larvaires aux collectivités. Gérard Cotellon, directeur général de l’ARS Réunion

Rappel des gestes pour lutter contre la dengue

Pour empêcher les moustiques de s’installer dans son jardin, sa cour ou son balcon, il faut :

Vider les récipients contenant de l’eau stagnante (coupelles, seaux, plantes qui retiennent l’eau, encombrants, pneus usagés…)

Entretenir les gouttières

Jeter les déchets verts en respectant les jours de collecte

Couvrir et vidanger les piscines non utilisées

Contrôler et couvrir les réserves d’eau (collecteurs d’eau de pluie, citernes)

Les larves ont besoin de rester une semaine dans l’eau, avant de se transformer en moustiques. On dit aux gens de vider tout ce qui peut contenir de l’eau. Damien Boyer, technicien coordinateur dans le secteur Est

Il convient également de se protéger contre les piqûres de moustiques, à l’aide de répulsifs ou de moustiquaires.

Dès les premiers symptômes (maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, nausées et vomissements), il ne faut pas hésiter à consulter un médecin, rappelle l’ARS.

Pour plus d’informations et de conseils, un numéro vert est mis à disposition au 0 800 110 000.