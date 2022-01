Dépistage massif dans les prisons, de nouveaux cas Covid-19 parmi les détenus et personnels

Déjà 55 détenus au Port et une vingtaine de personnels en moyenne sur les centres du Port et de Domenjod ont été testés positifs au Covid-19. Le dépistage se poursuit auprès des détenus de Domenjod. La détention est réorganisée dans les établissements.

Deux clusters ont été identifiés dans les établissements pénitentiaires du Port et de Domenjod, il y a une semaine. Un dépistage massif a été mené par l’ARS auprès des personnels et détenus du Port et de personnels de Domenjod mardi 18 janvier. Ce jeudi 20 janvier les détenus de Domenjod sont testés.

55 détenus positifs au Port, une vingtaine de personnels positifs par établissements

Les résultats des dépistages de mardi sont désormais connus. Une vingtaine de personnels sont positifs dans chacun des deux établissements. Au centre de détention du Port, 55 détenus sont positifs au Covid.

Sur le centre pénitentiaire de Domenjod, le dépistage des détenus est toujours en cours, mais déjà 12 nouveaux cas positifs ont été signalés.

Réorganiser la détention

La difficulté actuellement sur le Port, c’est le nombre de cas et la gestion au quotidien de ces détenus positifs au Covid, indique Vincent Pardoux, le secrétaire général de FO pénitentiaire. Des ailes spécifiques étaient prévues au départ, mais elles sont saturées, explique-t-il. Le virus se répond donc au sein même de la détention.

Dans la même unité peuvent se retrouver des personnes qui sont isolées car positives au Covid, des personnes isolés car cas contact ou encore des personnes "qui n’ont rien", détaille Vincent Pardoux.

Tension sur les personnels pénitentiaires

La détention est réorganisée, les mouvements densifiés pour que ces personnes ne se croisent pas, de fait la tension se ressent sur les personnels, fatigués et parfois rappelés sur les jours de repos ou de congés, explique le secrétaire général de FO pénitentiaire.

Clusters dans les prisons: les premiers résultats des dépistages • ©Réunion la 1ère

Une autre campagne de dépistage est prévue à J+7, à savoir mardi prochain pour les personnels et détenus du Port et les personnels de Domenjod. Le dépistage des détenus du centre pénitentiaire de Domenjod se fera jeudi prochain.