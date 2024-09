Des balades à moto pour les enfants victimes de harcèlement scolaire à La Réunion

La lutte contre le harcèlement scolaire continue à La Réunion, notamment grâce à l'intervention de motards au grand cœur. De l'Étang-Salé à Saint-Leu, l'opération Gayar Ride s'est tenue ce samedi 28 septembre 2024. Pour l'occasion, 28 pilotes de deux roues ont proposé des balades à des jeunes victimes pour leur changer les idées et les aider à reprendre confiance.

La lutte contre le harcèlement scolaire peut être ludique, et pour joindre l'utile à l'agréable, l'opération "The Gayar Ride" s'est déroulée ce samedi entre l'Étang-Salé et Saint-Leu. Parmi les 26 marmailles qui ont profité de la balade, il y a des victimes de harcèlement scolaire, mais aussi d'autres enfants pour éviter toute stigmatisation.

Organisée par l'association EPA (Ecoute-moi, Protège-moi, Aide-moi) et les motards de l'association HDC (Harley Davidson Club) America, la balade d'une heure a fait le bonheur des marmailles.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Des motards proposent des balades à des jeunes victimes de harcèlement scolaire pour les aider à reprendre confiance en eux. Reportage • ©Réunion la 1ère

Les bonnes attitudes pour lutter contre le harcèlement scolaire

À La Réunion, un élève sur huit est harcelé selon les chiffres du rectorat, sans compter ceux qui n'osent pas parler. Environ 20 jeunes se suicident dans l'année sur 100 personnes, d'après l'association EPA. De plus en plus de petits enfants sont touchés par des violences physiques et sexuelles au sein des établissements scolaires, d'après le #Metoo harcèlement scolaire 974.

Ces élèves de primaire et de collège connaissent déjà les bonnes attitudes à avoir pour lutter contre le harcèlement scolaire, un fléau sociétal à La Réunion.

"Il faut le dire à une maîtresse ou une tatie et s'il n'y a personne, je vais l'aider", lance Marie, âgée de 7 ans. "Si j'apprends que quelqu'un se fait harceler, je vais tout de suite l'aider", exprime Lucas, un élève de 3ème. "Je vais le dire à la tatie ou à ma maman parce que moi, je n'aime pas me battre", dit innocemment Maëlan, élève de CE2.

Des balades à moto pour les enfants victimes de harcèlement scolaire à La Réunion • ©Réunion La 1ère

Des dons pour lutter contre le harcèlement scolaire

Les bikers et l'association EPA apportent leur pierre à l'édifice pour tenter de lutter au mieux contre le harcèlement scolaire. "C'est courant que les bikers accompagnent des enfants qui ont des problèmes à l'école, car ça apporte de l'assurance à l'enfant", explique Michel Garnier, membre du HDC America.

"Je me balade avec ma petite peluche EPA pour dire aux enfants que je suis là pour eux et pour aider les parents aussi", sourit Mélanie BARBEREL, ambassadrice du Gayaromètre, marraine de l'association EPA.

Les bikers ont donné un chèque de 1 500 euros à l'association EPA pour continuer à financer les actions.