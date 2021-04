Plusieurs centaines de personnes sans masques à Saint-Pierre et à Saint-Leu

Ces images qui circulent sur les réseaux sociaux ont de quoi interpeller. Plusieurs centaines de personnes non masquées sont rassemblées ce samedi après-midi sur le front de mer saint-leusien. A Saint-Pierre, ils sont aussi nombreux à défiler sans masques...

HA •

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ambiance était au rendez-vous ce samedi 24 avril sur le front de mer saint-leusien…

Dans plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on voit une foule impressionnante rassemblée cet après-midi à proximité du port et de l’aire familiale de loisirs. Des personnes qui pour la grande majorité ne portent pas de masques.

Selon la mairie de Saint-Leu, on attendrait même le millier de personnes sur place. Des individus qui auraient répondu à une invitation pour un "flash mob" géant visant à "célébrer la joie de vivre".

©Capture d'écran Facebook

Concert géant

Même scène déroutante du côté du front de mer de Saint-Pierre où là aussi des centaines de personnes ont défilé sans masque pour la plupart sur le boulevard Hubert Delisle, avant de conclure par un concert géant en plein air, face aux glaciers…

Une "vélorution" organisée par le collectif “Citoyens dionysiens à vélo”, et soutenue par les associations et collectifs Attac, Alternatiba, Ekopratik, Extinction Rebellion et Greenpeace. Faut-il en conclure que la mobilisation a échappé au contrôle des organisateurs ?

Une action qui a dérapé ?

On connait l’engagement de ces organisations pour la mise en place de pistes cyclables sûres sur les routes de l’île, et leurs opérations de com’ pour le moins efficaces et médiatiques.

Mais cette action conduisant au rassemblement de centaines de personnes non masquées et serrées les unes contre les autres, dans le contexte sanitaire que l’on connait, et malgré les mesures préfectorales en vigueur, a de quoi interpeller.