Des centaines de vêtements et accessoires contrefaits saisis, cinq personnes mises en examen

Plusieurs individus ont été mis en examen, dont deux têtes de réseau, dans une affaire de revente de marchandises de luxe contrefaites sur facebook. Des centaines de vêtements, de produits cosmétiques, de baskets et autres accessoires ont été saisis.

LH •

C’est dans le cadre d’une enquête menée depuis plusieurs mois que la brigade de gendarmerie de Saint-Paul, assistée de la COB de Saint-Leu, a interpellé 5 personnes. Les individus appartiendraient à un réseau de revente de marchandises contrefaites de luxe sur facebook.

Des centaines de vêtements contrefaits, des dizaines de produits cosmétiques, de fausses baskets et autres accessoires ont ainsi été saisis.

Plusieurs mises en examen

La procureure de la République, Caroline Calbo, indique ce vendredi 18 juin qu’une information a été ouverte par le parquet de Saint-Pierre pour extorsion aggravée, escroquerie en bande organisée et importation de marchandises de contrefaçon.

Les mis en cause ont été mis en examen par le juge d’instruction et le parquet a saisi le juge des libertés et de la détention pour le placement en détention provisoire de deux têtes de réseau.